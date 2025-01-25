Aynı kişiye ait 3 işyerini taradılar! "Biz size ceza kestik toplamda 15 milyon TL"

ÖRGÜTÜN ELEBAŞI ARKADAŞLARINA BAKMAYA GELDİĞİ ANADOLU ADLİYESİNDE GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğünde ve Çocuk Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin sevk edildiği Anadolu Adliyesinde polisin dikkati örgütün elebaşı olduğu iddia edilen bir şüphelinin daha yakalanmasını sağladı. Adliye binasında ifade için bekleyen şüphelilerin yanında bulanan Gasp Büro Amirliği ekipleri, giriş kapısında şüpheli bir şekilde bekleyen iki kişiyi tespit etti. Yapılan incelemede bu kişilerden birinin operasyon kapsamında aranan ve örgüt lideri olduğu iddia edilen Y.E.E. (25) olduğu belirlendi. Bunun üzerine hareket geçen ekipler kaçmaya çalışan şüpheliyi yanında bulunan M.A.ile (25) birlikte yakaladı.