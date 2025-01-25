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Aynı kişiye ait 3 işyerini taradılar! "Biz size ceza kestik toplamda 15 milyon TL"
Giriş Tarihi: 25.01.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025
11:12
Aynı kişiye ait 3 işyerini taradılar! "Biz size ceza kestik toplamda 15 milyon TL"
Korkunç olay İstanbul'un 3 ayrı ilçesinde: Pendik, Sultanbeyli ve Sancaktepe'de meydana geldi. Aynı kişiye ait üç lokantayı kurşunlayarak dükkan başına 5 milyon lira para istedikleri iddia edilen 6 kişi yakalandı. Talimatı yurt dışından aldıklarını söyleyen şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Çetenin ele başı olduğu öğrenilen şüpheli ise adliyeye çıkarılan arkadaşlarına bakmak için geldiği Anadolu Adliyesi'nde polisler tarafından tanınarak yakalandı. Şüphelilerin lokantaları kurşunladıkları anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.