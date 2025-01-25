Video Yaşam İstanbul'da 15 milyon lira haraç isteyip lokanta kurşunlayan şüpheliler kamerada | Video
İstanbul'da 15 milyon lira haraç isteyip lokanta kurşunlayan şüpheliler kamerada | Video

İstanbul'da 15 milyon lira haraç isteyip lokanta kurşunlayan şüpheliler kamerada | Video

25.01.2025 | 11:39

Pendik, Sultanbeyli ve Sancaktepe'de aynı kişiye ait üç lokantayı kurşunlayarak dükkan başına 5 milyon lira para istedikleri iddia edilen 6 kişi yakalandı. Talimatı yurt dışından aldıklarını söyleyen şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Çetenin ele başı olduğu öğrenilen şüpheli ise adliyeye çıkarılan arkadaşlarına bakmak için geldiği Anadolu Adliyesi'nde polisler tarafından tanınarak yakalandı. Şüphelilerin lokantaları kurşunladıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Pendik, Sultanbeyli ve Sancaktepe'de bulunan aynı işletmeciye ait 3 lokanta, 20-21-22 Ocak tarihlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı. İşyeri sahibi, polise başvurdu ve lokantalarını kurşunlayan kişilerin kendisini arayarak "Biz size ceza kestik. Dükkan başına 5 milyon lira, toplamda 15 milyon lira para istiyoruz" dediklerini söyledi.

ŞÜPHELİRİN EYLEMLERİ GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada şüphelilerin kurşunlama olayları sırasında görüntülerinin bazı güvenlik kameralarına yansıdığı belirlendi. Görüntülerde, şüphelilerin taksiye binerek olay yerine yakın yerlerde indikleri, yaya olarak işletmelere gelip ateş açtıktan sonra yaya olarak kaçtıkları ardından birkaç sokak ötede kendilerini bekleyen otomobillerle uzaklaştıkları anlar yer aldı.

İLK DALGA OPERASYONDA 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Gasp Büro Amirliği ekipleri kısa süre içinde çevreden temin edilen 120 saat görüntüyü inceleyerek şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini tespit etti. Anadolu Adliyesi Örgütlü Suçlar Savcılığından alınan izinle tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda olayı gerçekleştirdikleri öğrenilen A.E.(21), B.P.(20), K.A.S.(19), K.G.(15) ve H.A.(17) gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte olayda kullanıldığı değerlendirilen bir tabanca ele geçirildi. Şüphelilerden yaşları küçük olan K.G. ve H.A. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne gönderilirken, diğer 3 şüphelinin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Şüpheliler talimatın yurt dışından geldiğini söyleyerek, Türkiye'de kendileriyle irtibat kuran bir kişinin ismini polislere verdi.

ÖRGÜTÜN ELEBAŞI ARKADAŞLARINA BAKMAYA GELDİĞİ ANADOLU ADLİYESİNDE GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğünde ve Çocuk Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin sevk edildiği Anadolu Adliyesinde polisin dikkati örgütün elebaşı olduğu iddia edilen bir şüphelinin daha yakalanmasını sağladı. Adliye binasında ifade için bekleyen şüphelilerin yanında bulanan Gasp Büro Amirliği ekipleri, giriş kapısında şüpheli bir şekilde bekleyen iki kişiyi tespit etti. Yapılan incelemede bu kişilerden birinin operasyon kapsamında aranan ve örgüt lideri olduğu iddia edilen Y.E.E. (25) olduğu belirlendi. Bunun üzerine hareket geçen ekipler kaçmaya çalışan şüpheliyi yanında bulunan M.A.ile (25) birlikte yakaladı.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yapılan soruşturma kapsamında haklarında 'Örgüt kurmak ve suç örgütüne üye olmak' suçlarından işlem yapılan şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.A. adlı şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’da 15 milyon lira haraç isteyip lokanta kurşunlayan şüpheliler kamerada | Video 02:06
İstanbul'da 15 milyon lira haraç isteyip lokanta kurşunlayan şüpheliler kamerada | Video 25.01.2025 | 11:39
Artvin’de firari suçluya nefes kesen operasyon | Video 01:04
Artvin'de firari suçluya nefes kesen operasyon | Video 25.01.2025 | 11:24
’Dur’ ihtarına uymayan sürücü ile polis arasındaki kovalamaca cep telefonu kamerasında | Video 01:51
'Dur' ihtarına uymayan sürücü ile polis arasındaki kovalamaca cep telefonu kamerasında | Video 25.01.2025 | 11:04
Yangın sistemleri yerine tünel yapmışlar! İşte 2 oteli bağlayan tünel... | Video 04:31
Yangın sistemleri yerine tünel yapmışlar! İşte 2 oteli bağlayan tünel... | Video 25.01.2025 | 10:57
Ters yöne dönmeye çalışırken motorlu kuryeye böyle çarptı | Video 00:17
Ters yöne dönmeye çalışırken motorlu kuryeye böyle çarptı | Video 25.01.2025 | 10:45
Enkaz altında sevinç sohbeti: AFAD görevlisine ‘hoş geldin abi’ diyerek gülümsedi | Video 00:39
Enkaz altında sevinç sohbeti: AFAD görevlisine ‘hoş geldin abi’ diyerek gülümsedi | Video 25.01.2025 | 10:37
Arnavutköy’de berbere kanlı pusu: O anlar kamerada | Video 04:04
Arnavutköy’de berbere kanlı pusu: O anlar kamerada | Video 25.01.2025 | 10:01
Konya’da çöken binanın enkazı günün ilk ışıklarıyla böyle görüntülendi | Video 04:24
Konya'da çöken binanın enkazı günün ilk ışıklarıyla böyle görüntülendi | Video 25.01.2025 | 09:01
Konya Selçuklu’da 4 katlı bina böyle çöktü! | Video 00:09
Konya Selçuklu'da 4 katlı bina böyle çöktü! | Video 25.01.2025 | 08:48
Konya’da çöken binada oturanlar o anları anlattı: Dışarıya çıkarken bir anda bina çöktü | Video 02:29
Konya'da çöken binada oturanlar o anları anlattı: "Dışarıya çıkarken bir anda bina çöktü" | Video 25.01.2025 | 08:41
Konya’da 4 katlı bina çöktü! 3 kişi enkaz altından sağ kurtarıldı | Video 01:57
Konya'da 4 katlı bina çöktü! 3 kişi enkaz altından sağ kurtarıldı | Video 25.01.2025 | 08:40
Bolu’daki otel yangınına ilişkin gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi | Video 01:23
Bolu'daki otel yangınına ilişkin gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi | Video 24.01.2025 | 16:41
Bolu’daki otel yangınında hayatını kaybeden Güngör ailesinin acı hikayesi... Kayak yapmaya gitmek istemiyorum | Video 02:41
Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybeden Güngör ailesinin acı hikayesi... "Kayak yapmaya gitmek istemiyorum" | Video 24.01.2025 | 16:23
Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti | Video 00:50
Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti | Video 24.01.2025 | 15:19
Facia otelinin raporunu örtbas ettiler... Hayatları hiçe sayan ihmaller zinciri! | Video 07:55
Facia otelinin raporunu örtbas ettiler... Hayatları hiçe sayan ihmaller zinciri! | Video 24.01.2025 | 15:05
Antalya’da jandarmadan ruhsatsız silah operasyonu: 24 gözaltı | Video 01:35
Antalya'da jandarmadan ruhsatsız silah operasyonu: 24 gözaltı | Video 24.01.2025 | 14:38
Bolu’daki otel yangınında 11 kişiyi kurtardı! Canını hiçe saydı: En son kendim indim | Video 08:22
Bolu’daki otel yangınında 11 kişiyi kurtardı! Canını hiçe saydı: "En son kendim indim" | Video 24.01.2025 | 14:19
Iğdır’da uyuşturucu ticareti operasyonu: 8 kişi tutuklandı | Video 00:49
Iğdır'da uyuşturucu ticareti operasyonu: 8 kişi tutuklandı | Video 24.01.2025 | 14:15
Esenyurt’ta polis ekipleri kuş uçurtmadı: 8 gözaltı | Video 06:14
Esenyurt’ta polis ekipleri kuş uçurtmadı: 8 gözaltı | Video 24.01.2025 | 13:35
Yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı: 3 ölü, 33 yaralı | Video 01:09
Yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı: 3 ölü, 33 yaralı | Video 24.01.2025 | 12:09

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA