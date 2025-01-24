Ayşe Barım olayı sonrası bomba röportaj! Burak Haktanır tüm bildiklerini anlattı: Siz bu alçaklığı nasıl yaparsınız ya!

BURAK HAKTANIR'DAN SABAH.COM.TR'YE BOMBA AÇIKLAMALAR: SALONDA AYŞE BARIM'IN OYUNCULARI TSK'YA İFTİRA ATANLARI ALKIŞLADILAR

Burak Haktanır, 2 yıl önce Boğaziçi Film Festivali'nde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 'Kimyasal Silah Kullandı' iftirası atan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya sahip çıkan Yönetmen Özcan Alper'e, 'O kadın TSK'ya iftira attı' diye bağırarak tepki göstermişti.

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Salonda, başka oyuncuların olduğunu da vurgulayan Haktanır yaşananları şöyle anlattı:

Silahlı Kuvvetler bizim gözbebeğimiz, onlar bizim için canları pahasına mücadele ediyorlar. Onlara verebileceğimiz tek şey moral ve motivasyon. Bizden bekledikleri tek şey onlara destek. Yoksa zaten en güçlü teçhizatlar ellerinde, sınır içi ve dışında gözlerini, canlarını sakınmadan her türlü operasyona giriyorlar. Böyle çirkin bir iftiraya girilmesi onların canlarını sıkıyor. Ben buna karşı çıktım.

Benim TSK'ya iftira atanlara tepki verdiğim gün tek oyuncu ben değildim o salonda. Ayşe Barım'ın oyuncuları da salondaydı. Onlar TSK'ya iftira atanları alkışladılar.