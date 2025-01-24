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Ayşe Barım olayı sonrası bomba röportaj! Burak Haktanır tüm bildiklerini anlattı: Siz bu alçaklığı nasıl yaparsınız ya!
Giriş Tarihi: 24.01.2025 11:45
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025
11:49
Ayşe Barım olayı sonrası bomba röportaj! Burak Haktanır tüm bildiklerini anlattı: Siz bu alçaklığı nasıl yaparsınız ya!
Oyuncu Burak Haktanır, Ayşe Barım olayından, sanat camiasındaki ideolojik yapılanmaya, ödül törenlerindeki konuşmalardan, Suriye ve Gazze'de yaşananlara karşı camiadaki sessizliğe varan önemli konularda çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Haktanır, TSK'ya 'Kimyasal Silah' iftirası atan Şebnem Korur Fincancı'ya sahip çıkan yönetmene tepki gösterdiği sırada salonda yaşananları anlattı, "Ayşe Barım'ın oyuncuları da salondaydı. Onlar TSK'ya iftira atanları alkışladılar." dedi. Haktanır, "Solcu değilseniz sektörde önünüzü kapatırlar." diyerek, daha önce oynadığı bir dizide namaz kılma sahnesini reddeden oyuncular gördüğünü de sözlerine ekledi.