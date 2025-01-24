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Haberler Yaşam Ayşe Barım olayı sonrası bomba röportaj! Burak Haktanır tüm bildiklerini anlattı: Siz bu alçaklığı nasıl yaparsınız ya!
Giriş Tarihi: 24.01.2025 11:45 Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 11:49

Ayşe Barım olayı sonrası bomba röportaj! Burak Haktanır tüm bildiklerini anlattı: Siz bu alçaklığı nasıl yaparsınız ya!

Oyuncu Burak Haktanır, Ayşe Barım olayından, sanat camiasındaki ideolojik yapılanmaya, ödül törenlerindeki konuşmalardan, Suriye ve Gazze'de yaşananlara karşı camiadaki sessizliğe varan önemli konularda çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Haktanır, TSK'ya 'Kimyasal Silah' iftirası atan Şebnem Korur Fincancı'ya sahip çıkan yönetmene tepki gösterdiği sırada salonda yaşananları anlattı, "Ayşe Barım'ın oyuncuları da salondaydı. Onlar TSK'ya iftira atanları alkışladılar." dedi. Haktanır, "Solcu değilseniz sektörde önünüzü kapatırlar." diyerek, daha önce oynadığı bir dizide namaz kılma sahnesini reddeden oyuncular gördüğünü de sözlerine ekledi.

ONUR ŞAHANOĞLU
Ayşe Barım olayı sonrası bomba röportaj! Burak Haktanır tüm bildiklerini anlattı: Siz bu alçaklığı nasıl yaparsınız ya!

Oyuncu Burak Haktanır, Ayşe Barım başta olmak üzere tekelleşme oluşturan menajerler ile ilgili sabah.com.tr'ye çok çarpıcı ifadeler kullandı. Haktanır, "Sektördeki tekelleşme ile birlikte elde edilen tanınırlık, güç ve ekonomik güç devlet düşmanlığı ve çirkin amaçlar için kullanılıyor. Bu oyuncular birer aparat olarak sahaya sürülüyor. Kültür sanat camiasının devletin güvenliğini ilgilendiren meselelerde durduğu yere bakarsanız, bu organizasyonu ve tekelleşmeyi görürsünüz." dedi. Haktanır, Netflix'in, senaryoyu beğenmesine rağmen zorla LGBT sahnesi koydurmak istediğini anlatırken, dizilerde Müslümanların aşağılanmaya, küçük gösterilmeye çalışılmasına da ateş püskürdü. Haktanır, "Kültür sanat camiasının dindarlarla anlamadığım bir problemi var. Bu kavga böyle sürdürülemez. Kültür sanat camiası dindarlar ile problemini çözmek zorunda. Şu alay etme, küçümseme ve dalga geçme işinden vazgeçmeli." dedi.

Ayşe Barım olayı sonrası bomba röportaj! Burak Haktanır tüm bildiklerini anlattı: Siz bu alçaklığı nasıl yaparsınız ya!

BURAK HAKTANIR'DAN SABAH.COM.TR'YE BOMBA AÇIKLAMALAR: SALONDA AYŞE BARIM'IN OYUNCULARI TSK'YA İFTİRA ATANLARI ALKIŞLADILAR

Burak Haktanır, 2 yıl önce Boğaziçi Film Festivali'nde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 'Kimyasal Silah Kullandı' iftirası atan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya sahip çıkan Yönetmen Özcan Alper'e, 'O kadın TSK'ya iftira attı' diye bağırarak tepki göstermişti.

Ayşe Barım olayı sonrası ortalığı karıştıracak röportaj: Talimatla hareket ediyorlar, ellerine not veriyorlar!

Salonda, başka oyuncuların olduğunu da vurgulayan Haktanır yaşananları şöyle anlattı:

Silahlı Kuvvetler bizim gözbebeğimiz, onlar bizim için canları pahasına mücadele ediyorlar. Onlara verebileceğimiz tek şey moral ve motivasyon. Bizden bekledikleri tek şey onlara destek. Yoksa zaten en güçlü teçhizatlar ellerinde, sınır içi ve dışında gözlerini, canlarını sakınmadan her türlü operasyona giriyorlar. Böyle çirkin bir iftiraya girilmesi onların canlarını sıkıyor. Ben buna karşı çıktım.

Benim TSK'ya iftira atanlara tepki verdiğim gün tek oyuncu ben değildim o salonda. Ayşe Barım'ın oyuncuları da salondaydı. Onlar TSK'ya iftira atanları alkışladılar.

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Ayşe Barım olayı sonrası bomba röportaj! Burak Haktanır tüm bildiklerini anlattı: Siz bu alçaklığı nasıl yaparsınız ya!

"TSK'YA GELİNCE İFTİRAYA SAHİP ÇIKIYORSUNUZ, FİLİSTİN'DE YAŞANANLARA NEDEN SUSUYORSUNUZ"

Sanat camiasının Gazze'de yaşanan soykırıma sessiz kalmasına sert sözlerle tepki gösteren Haktanır, şunları söyledi:

Yahudi sanatçıların da içinde bulunduğu dünyanın birçok sanatçısı ses çıkardı. Ama bizim ülkemizdeki sanatçılar sınıfta kaldı. Bunu üzülerek söylüyorum. Birçok konuda ses çıkarmayı biliyorsunuz, Filistin'deki soykırıma da ses çıkarmanızı insanlar sizden bekliyor. TSK ile ilgili bir mesele olduğunda barıştan dem vururken, orayla ilgili de insanlar sizden birkaç şey bekliyor. Ama siz susuyorsunuz.

Ayşe Barım olayı sonrası bomba röportaj! Burak Haktanır tüm bildiklerini anlattı: Siz bu alçaklığı nasıl yaparsınız ya!

"BAZI SANATÇILARIN AKLI, FİKRİ VE DURUŞU İSRAİL'DEN YANA AMA ŞARTLAR MÜSAİT OLMADIĞI İÇİN SÖYLEYEMİYORLAR"

Sanatçıların sessizliğinin nedenlerini sıralayan Haktanır, "Dünyada kültür sanat camiasının finans gücünün büyük kısmı siyonistlerin elinde olduğu için ticari endişeden ses çıkaramayanlar birinci grubu oluşturuyor. İkinci grubun, Gazze'de ne olduğu bittiğinden haberi yok. 16 aydan beri İsrail soykırım yapmış, İsrail, hastane vurmuş, okul vurmuş, ambulans vurmuş, hedef gözeterek insanları öldürmüş, bizim sanat camiamızın bir kısmı oradan habersiz. Bir şeyi görmezden, duymazdan gelirsen haberin olmaz. Üçüncü grubu ise kimse söylemez ben söyleyeyim, onların gönlü zaten İsrail'den yana. Aklı, fikri ve duruşu İsrail'den yana. Şartlar müsait olmadığı için İsrail'den yana tavrını söyleyemiyor. Zamanı gelince bunu da yapacaklardır, emin olun. Ve biz bunlardan Gazze'deki soykırıma tepki göstermesini bekliyoruz." dedi.

Ayşe Barım olayı sonrası bomba röportaj! Burak Haktanır tüm bildiklerini anlattı: Siz bu alçaklığı nasıl yaparsınız ya!

"ELLERİNE VERİLEN NOTU SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞARAK ÜLKEMİZİ DÜNYAYA ŞİKAYET ETTİLER, BU ALÇAKLIĞI NASIL YAPARSINIZ YA!"

Sanatçıların, organize şekilde hareket ettiklerini, bazı kişilerden talimat aldıklarını belirten Haktanır, çok konuşulacak şu ifadeleri kullandı:

Herkes Suriyeliler ile ilgili aynı politikayı savunmak zorunda değil. Ancak, sanat camiasında ağızdan çıkan cümlelere, tepki şekline bakınca bunun organize ve talimatla olduğu anlaşılıyor. Biz bunun en büyük örneğini orman yangınlarında gördük. Tarihin görebileceği en büyük orman yanıgını yaşadı Türkiye, tabii bir yangın olmadığı da ortada. Organize bir şekilde başlatılan yangınlar olduğu ortada. Ülkemizdeki yangınlar hepimizi üzdü ama bu devletimize karşı organize bir suçlamaya dönmemeli. Birçok oyuncu ellerine verilen metni sıosyal medyalarından paylaşarak kendi yaşadıkları ülkeyi dünyaya şikayet ettiler, yetersiz göstermeye çalıştılar. Sen bu ülkenin sanatçısısın, sen nasıl böyle bir şey yaparsın ya, nasıl bunu gururuna yedirirsin, nasıl böyle bir alçaklığa imza atarsın. Ellerine verilen standart bir metni paylaşıyorlar. Bunlara verdiler bir metni hepsi o metinleri paylaştı. Şikayetin varsa bunu kendi cümlelerin ve duygularınla yaparsın. İşin içindeki organizasyonu ve talimat almayı da kendileri gözler önüne sermiş oluyorlar.

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