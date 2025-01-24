Ayşe Barım olayı sonrası ortalığı karıştıracak röportaj: Talimatla hareket ediyorlar, ellerine not veriyorlar!
Ayşe Barım olayı sonrası sabah.com.tr'ye konuşan oyuncu Burak Haktanır, "Sektördeki tekelleşme ile birlikte elde edilen tanınırlık, güç ve ekonomik güç devlet düşmanlığı ve çirkin amaçlar için kullanılıyor. Bu oyuncular birer aparat olarak sahaya sürülüyor. Kültür sanat camiasının devletin güvenliğini ilgilendiren meselelerde durduğu yere bakarsanız, bu organizasyonu ve tekelleşmeyi görürsünüz." dedi. Haktanır, "Benim TSK'ya iftira atanlara tepki verdiğim gün tek oyuncu ben değildim o salonda. Ayşe Barım'ın oyuncuları da salondaydı. Onlar TSK'ya iftira atanları alkışladılar." ifadelerini de kullandı.
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