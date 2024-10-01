Giriş Tarihi: 01.10.2024 12:34
Güncelleme Tarihi: 01.10.2024
12:34
Babasıyla aynı hastanede çalışmaya başladı: “O zamandan beri hayal ediyorduk!”
Tebessüm ettiren olay Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşandı. 24 yaşındaki Şerife Karaman, 6 yıllık tıp eğitimi sonrası babası 48 yaşındaki Şevket Karaman'ın hemşire olarak çalıştığı devlet hastanesine doktor olarak atandı. Doktor Şerife Karaman ve babası Şevket Karaman, acil serviste birlikte çalışmanın sevinci ve mutluluğunu yaşıyor. İşte gülümseten haberin detayları…