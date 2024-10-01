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Giriş Tarihi: 01.10.2024 12:34 Güncelleme Tarihi: 01.10.2024 12:34

Babasıyla aynı hastanede çalışmaya başladı: “O zamandan beri hayal ediyorduk!”

Tebessüm ettiren olay Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşandı. 24 yaşındaki Şerife Karaman, 6 yıllık tıp eğitimi sonrası babası 48 yaşındaki Şevket Karaman'ın hemşire olarak çalıştığı devlet hastanesine doktor olarak atandı. Doktor Şerife Karaman ve babası Şevket Karaman, acil serviste birlikte çalışmanın sevinci ve mutluluğunu yaşıyor. İşte gülümseten haberin detayları…

DHA
Babasıyla aynı hastanede çalışmaya başladı: O zamandan beri hayal ediyorduk!

Tebessüm ettiren olay Manisa'da meydana geldi.

Babasıyla aynı hastanede çalışmaya başladı: O zamandan beri hayal ediyorduk!

9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Şerife Karaman, hemşire olan babası Şevket Karaman'ın 2011 yılından beri görev yaptığı Alaşehir Devlet Hastanesi'ne atandı.

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Babasıyla aynı hastanede çalışmaya başladı: O zamandan beri hayal ediyorduk!

Kızının ilk gününde onunla birlikte acil serviste görev yapan Şevket Karaman, büyük mutluluk yaşadığını söyledi.

Babasıyla aynı hastanede çalışmaya başladı: O zamandan beri hayal ediyorduk!

"O ZAMANDAN BERİ HAYAL EDİYORDUK"

Karaman, "2011 yılından beri Alaşehir Devlet Hastanesi'nde görev yapıyorum. Kızım 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirip doktor olduktan sonra, aynı hastanede, aynı serviste görev yapıyoruz.

Babasıyla aynı hastanede çalışmaya başladı: O zamandan beri hayal ediyorduk!

Bu benim için çok gurur verici, herkese nasip olsun inşallah. Duygular tarif edilmez, yaşanarak daha güzel. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı. Doktor Şerife Karaman ise "Bu sene 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldum. Eylülde yapılan kurada Alaşehir Devlet Hastanesi çıktı. Babam 13 yıldır Alaşehir Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde çalışıyor.

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