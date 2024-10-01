Babasıyla aynı hastanede çalışmaya başladı: “O zamandan beri hayal ediyorduk!”

Bu benim için çok gurur verici, herkese nasip olsun inşallah. Duygular tarif edilmez, yaşanarak daha güzel. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı. Doktor Şerife Karaman ise "Bu sene 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldum. Eylülde yapılan kurada Alaşehir Devlet Hastanesi çıktı. Babam 13 yıldır Alaşehir Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde çalışıyor.