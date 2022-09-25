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Bağcılar'da evlat vahşeti! Annesinin kafasını kesip sokağa attı: Kesik baş motokuryenin önüne düştü
Giriş Tarihi: 25.09.2022 18:42
Güncelleme Tarihi: 25.09.2022
18:47
Bağcılar'da evlat vahşeti! Annesinin kafasını kesip sokağa attı: Kesik baş motokuryenin önüne düştü
Bağcılar'ın Fevzi Çakmak Mahallesi korkunç bir olaya sahne oldu. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen şahıs, annesini önce bıçakladı daha sonra kafası kesip balkondan aşağı attı. Kesik baş, yoldan geçen bir motokuryenin önüne düştü. Kan donduran olayın ardından evi de ateşe veren şahıs, ekipler tarafından gözaltına alındı. İşte dehşete düşüren olayın detayları...