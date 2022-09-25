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Haberler Yaşam Bağcılar'da evlat vahşeti! Annesinin kafasını kesip sokağa attı: Kesik baş motokuryenin önüne düştü
Giriş Tarihi: 25.09.2022 18:42 Güncelleme Tarihi: 25.09.2022 18:47

Bağcılar'da evlat vahşeti! Annesinin kafasını kesip sokağa attı: Kesik baş motokuryenin önüne düştü

Bağcılar'ın Fevzi Çakmak Mahallesi korkunç bir olaya sahne oldu. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen şahıs, annesini önce bıçakladı daha sonra kafası kesip balkondan aşağı attı. Kesik baş, yoldan geçen bir motokuryenin önüne düştü. Kan donduran olayın ardından evi de ateşe veren şahıs, ekipler tarafından gözaltına alındı. İşte dehşete düşüren olayın detayları...

Yunus Emre KAVAK
Bağcılar’da evlat vahşeti! Annesinin kafasını kesip sokağa attı: Kesik baş motokuryenin önüne düştü

Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesi 2005. Sokak'ta saat 16:30 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ali S., henüz bilinmeyen nedenle annesiyle tartıştı.

Bağcılar’da evlat vahşeti! Annesinin kafasını kesip sokağa attı: Kesik baş motokuryenin önüne düştü

Bıçakla annesini öldürüp, kestiği kafasını balkondan sokağa atan Ali S., ardından evi ateşe verdi.

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Bağcılar’da evlat vahşeti! Annesinin kafasını kesip sokağa attı: Kesik baş motokuryenin önüne düştü

Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli kendisini yanan eve kilitledi.

Bağcılar’da evlat vahşeti! Annesinin kafasını kesip sokağa attı: Kesik baş motokuryenin önüne düştü

Polis ekipleri, kapıyı kırarak içeri girip yaralı olarak kurtardıkları şüpheliyi gözaltına aldı.

Bağcılar’da evlat vahşeti! Annesinin kafasını kesip sokağa attı: Kesik baş motokuryenin önüne düştü

İtfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek söndürdü.

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