Bağcılar’da evlat vahşeti! Annesinin kafasını kesip sokağa attı: Kesik baş motokuryenin önüne düştü

Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesi 2005. Sokak'ta saat 16:30 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ali S., henüz bilinmeyen nedenle annesiyle tartıştı.