Annesinin kafasını kesip balkondan atan şahıs, adliyeye sevk edildi | Video

Bağcılar'ın Fevzi Çakmak Mahallesi korkunç bir olaya sahne oldu. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen şahıs, annesini önce bıçakladı daha sonra kafasını kesip balkondan aşağı attı. Kesik baş, yoldan geçen bir motokuryenin önüne düştü. Kan donduran olayın ardından evi de ateşe veren şahıs, ekipler tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli Ali Sayan emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edildi.