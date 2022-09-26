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OTOMATİK OYNAT
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Bakımevinde dehşet! 20 yaşında genci üzerine oturarak öldürdüler | Video 26.09.2022 | 11:18
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atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 26 Eylül 2022 Pazartesi atv izle! | Video 26.09.2022 | 11:10
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Annesinin kafasını kesip balkondan atan şahıs, adliyeye sevk edildi | Video 26.09.2022 | 10:42
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Hatay'da 3 bin 640 litre sahte içki ele geçirildi | Video 26.09.2022 | 10:15
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Mersin’de DEAŞ operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı | Video 26.09.2022 | 10:05
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Mersin’de DEAŞ’a şafak operasyonu: 10 gözaltı kararı | Video 26.09.2022 | 09:09
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Fatih’te dehşet! Kavga ettiği genci kalbinden bıçakladı | Video 26.09.2022 | 09:42
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Drift festivalinde tepki çeken müstehcen görüntüler | Video 26.09.2022 | 09:03
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İstanbul’da haftanın ilk günü trafik yoğunluğu yüzde 60’a ulaştı | Video 26.09.2022 | 09:03
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İki otomobilin karşılıklı drift attığı anlar kamerada | Video 25.09.2022 | 14:42
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Araç kamerasından korku dolu anlar | Video 25.09.2022 | 12:41
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Selçuklu mimarisi Ulu Cami 6 asırdır ihtişamıyla ayakta | Video 25.09.2022 | 12:40
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Başakşehir’de film sahnelerini aratmayan kovalamaca kamerada | Video 25.09.2022 | 12:40
Bağcılar'ın Fevzi Çakmak Mahallesi korkunç bir olaya sahne oldu. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen şahıs, annesini önce bıçakladı daha sonra kafasını kesip balkondan aşağı attı. Kesik baş, yoldan geçen bir motokuryenin önüne düştü. Kan donduran olayın ardından evi de ateşe veren şahıs, ekipler tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli Ali Sayan emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edildi.