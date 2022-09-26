Video Yaşam Annesinin kafasını kesip balkondan atan şahıs, adliyeye sevk edildi | Video
Annesinin kafasını kesip balkondan atan şahıs, adliyeye sevk edildi | Video

Annesinin kafasını kesip balkondan atan şahıs, adliyeye sevk edildi | Video

26.09.2022 | 10:42

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bakımevinde dehşet! 20 yaşında genci üzerine oturarak öldürdüler | Video 07:24
Bakımevinde dehşet! 20 yaşında genci üzerine oturarak öldürdüler | Video 26.09.2022 | 11:18
Kadın hırsızlar dairenin kapısını kontrol ederken kameraya yakalandı! O anlar kamerada | Video 00:57
Kadın hırsızlar dairenin kapısını kontrol ederken kameraya yakalandı! O anlar kamerada | Video 26.09.2022 | 10:51
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 26 Eylül 2022 Pazartesi atv izle! | Video 09:44
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 26 Eylül 2022 Pazartesi atv izle! | Video 26.09.2022 | 11:10
394 bin Euro’luk vurguna operasyon! İkramiye kazandınız diyerek dolandırdılar | Video 00:31
394 bin Euro’luk vurguna operasyon! "İkramiye kazandınız" diyerek dolandırdılar | Video 26.09.2022 | 10:42
Annesinin kafasını kesip balkondan atan şahıs, adliyeye sevk edildi | Video 00:14
Annesinin kafasını kesip balkondan atan şahıs, adliyeye sevk edildi | Video 26.09.2022 | 10:42
Marmaris Emniyetinden düzensiz göçmenlere operasyon: 85 kişi yakalandı | Video 00:33
Marmaris Emniyetinden düzensiz göçmenlere operasyon: 85 kişi yakalandı | Video 26.09.2022 | 10:04
Hatay’da 3 bin 640 litre sahte içki ele geçirildi | Video 00:37
Hatay'da 3 bin 640 litre sahte içki ele geçirildi | Video 26.09.2022 | 10:15
Mersin’de DEAŞ operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı | Video 00:36
Mersin’de DEAŞ operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı | Video 26.09.2022 | 10:05
Mersin’de DEAŞ’a şafak operasyonu: 10 gözaltı kararı | Video 02:30
Mersin’de DEAŞ’a şafak operasyonu: 10 gözaltı kararı | Video 26.09.2022 | 09:09
İstanbul Pendik’te arkasından dumanlar yükselen İETT otobüsü yolda kaldı | Video 00:23
İstanbul Pendik'te arkasından dumanlar yükselen İETT otobüsü yolda kaldı | Video 26.09.2022 | 09:09
Ankara’da iğrenç olay: Okul müdürü, yardımcıyı taciz etti! Buradan öpersen çıkmana izin veririm | Video 00:26
Ankara'da iğrenç olay: Okul müdürü, yardımcıyı taciz etti! "Buradan öpersen çıkmana izin veririm" | Video 26.09.2022 | 09:14
Fatih’te dehşet! Kavga ettiği genci kalbinden bıçakladı | Video 02:06
Fatih’te dehşet! Kavga ettiği genci kalbinden bıçakladı | Video 26.09.2022 | 09:42
Drift festivalinde tepki çeken müstehcen görüntüler | Video 02:44
Drift festivalinde tepki çeken müstehcen görüntüler | Video 26.09.2022 | 09:03
İstanbul’da haftanın ilk günü trafik yoğunluğu yüzde 60’a ulaştı | Video 03:10
İstanbul’da haftanın ilk günü trafik yoğunluğu yüzde 60’a ulaştı | Video 26.09.2022 | 09:03
İzmir’de panik anları! Akaryakıt istasyonunun yanında bulunan minibüs alev alev yandı | Video 02:45
İzmir’de panik anları! Akaryakıt istasyonunun yanında bulunan minibüs alev alev yandı | Video 26.09.2022 | 09:03
İki otomobilin karşılıklı drift attığı anlar kamerada | Video 00:16
İki otomobilin karşılıklı drift attığı anlar kamerada | Video 25.09.2022 | 14:42
Araç kamerasından korku dolu anlar | Video 00:11
Araç kamerasından korku dolu anlar | Video 25.09.2022 | 12:41
Selçuklu mimarisi Ulu Cami 6 asırdır ihtişamıyla ayakta | Video 06:19
Selçuklu mimarisi Ulu Cami 6 asırdır ihtişamıyla ayakta | Video 25.09.2022 | 12:40
İstanbul’da dehşet anları kamerada! Şehir eşkıyaları öldüresiye dövdü | Video 04:00
İstanbul’da dehşet anları kamerada! Şehir eşkıyaları öldüresiye dövdü | Video 25.09.2022 | 12:40
Başakşehir’de film sahnelerini aratmayan kovalamaca kamerada | Video 00:39
Başakşehir’de film sahnelerini aratmayan kovalamaca kamerada | Video 25.09.2022 | 12:40

Bağcılar'ın Fevzi Çakmak Mahallesi korkunç bir olaya sahne oldu. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen şahıs, annesini önce bıçakladı daha sonra kafasını kesip balkondan aşağı attı. Kesik baş, yoldan geçen bir motokuryenin önüne düştü. Kan donduran olayın ardından evi de ateşe veren şahıs, ekipler tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli Ali Sayan emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA