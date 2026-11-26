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Bağcılar'da korkunç kaza! Kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı: Yayalara çarptı 2 kişi öldü
Giriş Tarihi: 26.11.2026 13:56
Güncelleme Tarihi: 26.11.2026 14:46
Bağcılar'da korkunç kaza! Kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı: Yayalara çarptı 2 kişi öldü
İstanbul Bağcılar'da kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen yayalara çarptı. Feci kazada Vedat Toprak (46) ve Sevgi Öksüzoğlu (59) hayatını kaybederken, 1 kişi hafif yaralandı. Kazaya neden olan otomobilin sürücüsü Muhammed Tacettin Ç. (26) gözaltına alındı. İki kişinin yaşamını yitirdiği kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.