Kaldırıma çıkan otomobil, o sırada yürüyen yayalara çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bağcılar'da otomobil yayalara çarptı: 2 ölü, 1 yaralı! Korkunç kaza kamerada