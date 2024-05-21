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Haberler Yaşam BAHAR 13. BÖLÜM İZLEN ERKANI ERİŞİME AÇILDI | Show TV Bahar 13. yeni bölüm izle tek parça, kesintisiz!
Giriş Tarihi: 21.05.2024 20:45 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 20:45

BAHAR 13. BÖLÜM İZLEN ERKANI ERİŞİME AÇILDI | Show TV Bahar 13. yeni bölüm izle tek parça, kesintisiz!

Show TV'nin Bahar dizisi, başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çekici konusuyla izleyenlere seyir zevki yaşatıyor. Sevilen dizinin bu haftaki bölümünde hastanede çıkan yangın Bahar'ı çok riskli bir duruma sokar ve hem Evren hem de Timur, Bahar'ı kurtarmak için kendilerini riske atar. Peki, Bahar 13. bölümde neler olacak? İşte, Bahar 13. bölüm izle, full, HD seçenekleri ile!

BAHAR 13. BÖLÜM İZLEN ERKANI ERİŞİME AÇILDI | Show TV Bahar 13. yeni bölüm izle tek parça, kesintisiz!

Başrollerinde dikkat çeken isimlerin yer aldığı Bahar dizisinde, Demet Evgar "Bahar" rolüyle seyirci karşısına çıkarken, Mehmet Yılmaz Ak'ta Bahar'ın eşi Timur'a hayat veriyor. Bahar'ın hikayesine odaklanan dizide, doktorluk mesleğini bırakarak kendini eşine, çocuklarına ve evine adamış bir kadın anlatılıyor. İzlemek isteyenler için 13. bölüm yayında! İşte, Show TV Bahar 13. Bölüm izle!

BAHAR 13. BÖLÜM İZLEN ERKANI ERİŞİME AÇILDI | Show TV Bahar 13. yeni bölüm izle tek parça, kesintisiz!

BAHAR 13. BÖLÜM

21 Mayıs 2024 Salı akşamı ekranlara gelen Bahar dizisinin yeni bölümünü aşağıda yer alan linkler aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.showtv.com.tr/

https://www.youtube.com/@Bahardizisi

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BAHAR 13. BÖLÜM İZLEN ERKANI ERİŞİME AÇILDI | Show TV Bahar 13. yeni bölüm izle tek parça, kesintisiz!

BAHAR 14. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE

Dizinin yeni bölüm fragmanını yayınlanması halinde buradan izleyebilirsiniz.

BAHAR 13. BÖLÜM İZLEN ERKANI ERİŞİME AÇILDI | Show TV Bahar 13. yeni bölüm izle tek parça, kesintisiz!

BAHAR 13. BÖLÜM ÖZET

Bahar'ın 13. Bölümünde; Hastanede çıkan yangın Bahar'ı çok riskli bir duruma sokar ve hem Evren hem de Timur, Bahar'ı kurtarmak için kendilerini riske atar.

BAHAR 13. BÖLÜM İZLEN ERKANI ERİŞİME AÇILDI | Show TV Bahar 13. yeni bölüm izle tek parça, kesintisiz!

Bahar, çocuklarının geleceği, Nevra'nın hastalığı, Timur'un baskısı ve kendi istekleri arasında sıkışmış hissetmektedir. Evren ve Bahar hastaneye bırakılan Leyla'yla ilgilenirken Bahar, Leyla'ya kimin zarar verdiğini bulmaya kararlıdır.

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