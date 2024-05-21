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BAHAR 14. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE || Show TV ile Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 21.05.2024 23:32
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
23:33
Show TV'nin yeni dizilerinden Bahar 14. Bölüm fragmanı ile gündeme geldi. Başrollerinde Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak, Buğra Gülsoy ve Ecem Özkaya gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin, yayınlanan son bölümünün ardından izleyici yeni bölümden ipuçları verecek olan fragmanı bekliyor. Peki, Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Bahar 14. Bölüm fragman heyecanı!