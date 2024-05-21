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Haberler Yaşam BAHAR 14. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE || Show TV ile Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 21.05.2024 23:32 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 23:33

BAHAR 14. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE || Show TV ile Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show TV'nin yeni dizilerinden Bahar 14. Bölüm fragmanı ile gündeme geldi. Başrollerinde Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak, Buğra Gülsoy ve Ecem Özkaya gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin, yayınlanan son bölümünün ardından izleyici yeni bölümden ipuçları verecek olan fragmanı bekliyor. Peki, Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Bahar 14. Bölüm fragman heyecanı!

BAHAR 14. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE || Show TV ile Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bahar yeni bölümü ile Salı akşamı ekranlara gelmeye devam ediyor. Sevilen dizinin son bölümünde Bahar ve Timur arasında yaşanan gerilim doruklara ulaşırken, bir yandan da Bahar ve Evren arasında yaşanan duygusal yakınlaşma izleyenleri sevindirdi. Peki, Show TV Bahar 14. Bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak? İşte, Bahar 14. Bölüm fragmanı!

BAHAR 14. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE || Show TV ile Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BAHAR 13. BÖLÜM

21 Mayıs 2024 Salı akşamı ekranlara gelen Bahar dizisinin yeni bölümünü aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

BAHAR SON BÖLÜM TIKLA İZLE

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BAHAR 14. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE || Show TV ile Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BAHAR 14. BÖLÜM FRAGMAN HEYECANI

Dizinin bu haftaki yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanması halinde aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.showtv.com.tr/

https://www.youtube.com/@Bahardizisi

BAHAR 14. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE || Show TV ile Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BAHAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bahar'ın 13. Bölümünde; Hastanede çıkan yangın Bahar'ı çok riskli bir duruma sokar ve hem Evren hem de Timur, Bahar'ı kurtarmak için kendilerini riske atar. Bahar, çocuklarının geleceği, Nevra'nın hastalığı, Timur'un baskısı ve kendi istekleri arasında sıkışmış hissetmektedir. Evren ve Bahar hastaneye bırakılan Leyla'yla ilgilenirken Bahar, Leyla'ya kimin zarar verdiğini bulmaya kararlıdır.

BAHAR 14. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE || Show TV ile Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Umay'ın okulundaki ebeveynlerin gösterisine Timur ve Bahar "Romeo ve Juliet" oyunuyla katılır. Çağla çok büyük bir sır öğrenir! Evren ve Bahar arasındaki ilişki derinleşirken bir yandan Dora, Evren'e ilgi göstermektedir. Hastanede çıkan yangın Bahar'ı çok riskli bir duruma sokar ve hem Evren hem de Timur, Bahar'ı kurtarmak için kendilerini riske atar!

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