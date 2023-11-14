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Bahar Candan ve Nihal Candan gözaltına alındı! Kara para aklama iddiaları!
Giriş Tarihi: 14.11.2023 13:59
Güncelleme Tarihi: 14.11.2023
14:09
Sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler Sazan Sarmalı adı verilen dolandırıcılık suçundan tutuklu bulunan Onur A.'nın dolandırıcılıktan elde ettiği paraları aklama suçlamasyla gözaltına alındı. Bahar Candan, Nihal Candan ve Hacı İsrafil S. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.