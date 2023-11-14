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Haberler Yaşam Bahar Candan ve Nihal Candan gözaltına alındı! Kara para aklama iddiaları!
Giriş Tarihi: 14.11.2023 13:59 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023 14:09

Bahar Candan ve Nihal Candan gözaltına alındı! Kara para aklama iddiaları!

Sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler Sazan Sarmalı adı verilen dolandırıcılık suçundan tutuklu bulunan Onur A.'nın dolandırıcılıktan elde ettiği paraları aklama suçlamasyla gözaltına alındı. Bahar Candan, Nihal Candan ve Hacı İsrafil S. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yunus Emre KAVAK
Bahar Candan ve Nihal Candan gözaltına alındı! Kara para aklama iddiaları!

Lüks yaşantılarını sürekli sosyal medyadan takipçileriyle paylaşan Bahar ve Nihal Candan kardeşler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştu. Candan kardeşlerin sazan sarmalı yöntemiyle çok sayıda kişiyi dolandıran bir suç örgütünün mensubu olduğu ve örgütün gizli kasası oldukları yönünde iddialar bulunuyordu. Gelen son dakika bilgisine göre: Bahar ve Nihal Candan kardeşler ile Hacı İsrafil S.'nin gözaltına alındı.

Bahar Candan ve Nihal Candan gözaltına alındı! Son dakika görüntüleri

Bahar Candan ve Nihal Candan gözaltına alındı! Kara para aklama iddiaları!

Moda programıyla ünlenen ve lüks yaşantılarını sürekli sosyal medyada paylaşan Bahar ve Nihal Candan kardeşler hakkında geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu yapılmıştı.

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Bahar Candan ve Nihal Candan gözaltına alındı! Kara para aklama iddiaları!

Yapılan suç duyurusunda Bahar ve Nihal Candan'ın sazan sarmalı yöntemiyle çok sayıda kişiyi dolandıran bir suç örgütünün mensubu olduğu ve örgütün gizli kasası oldukları yönünde iddialar bulunuyor.

Bahar Candan ve Nihal Candan gözaltına alındı! Kara para aklama iddiaları!

3 ŞİKAYETÇİ 25 MAĞDUR YER ALDI
26 Eylül 2023 tarihinde yapılan suç duyurusunda 3 şikâyetçi ve 25 mağdur yer aldı. İddiaya göre; İstanbul'da kliniği olan Kars doğumlu Doktor Refik E. E., Hacı İsrafil S. isimli tanıdığına WhatsApp'tan araç listesi gönderdi. Bu araçların batık şirketlerden el konulan filo araçları olduğunu ve TMSF'nin, vergi dairelerinin piyasadan yüzde 30-40 daha ucuza sattığını söyledi.

Bahar Candan ve Nihal Candan gözaltına alındı! Kara para aklama iddiaları!

Dolandırıcıların senaryosuna göre; bir kişi en fazla üç araç alabiliyordu. Bunun için bir şirket kurulmuştu ve araç satın almak isteyen kişilerden yüzde 10 hizmet bedeli alınıyordu. Araç satın almak isteyen kişi 21 gün önce paranın tamamını göndermeliydi. Şirket takas da kabul ediyordu. İddiaya göre; Hacı İsrafil S., Ekim 2022'de 1.5 milyon TL'lik bir araç için ismini yazdırdı. Doktor olduğu için güvendiği Refik. E.E.'ye paranın tamamını gönderdi.

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