Bahar Candan ve Nihal Candan gözaltına alındı! Kara para aklama iddiaları!

Dolandırıcıların senaryosuna göre; bir kişi en fazla üç araç alabiliyordu. Bunun için bir şirket kurulmuştu ve araç satın almak isteyen kişilerden yüzde 10 hizmet bedeli alınıyordu. Araç satın almak isteyen kişi 21 gün önce paranın tamamını göndermeliydi. Şirket takas da kabul ediyordu. İddiaya göre; Hacı İsrafil S., Ekim 2022'de 1.5 milyon TL'lik bir araç için ismini yazdırdı. Doktor olduğu için güvendiği Refik. E.E.'ye paranın tamamını gönderdi.