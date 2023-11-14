Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan'a dolandırıcılık ve kara para aklama iddiasıyla gözaltı! | Video
Farklı devlet kurumlarından ihale yoluyla sözde ucuza aldıkları araçları, ağlarına düşürdükleri 13 kişiye satacaklarını söyleyerek 10 milyon lira para toplayan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin de aralarında bulunduğu 4 kişi İstanbul ve Kars'ta yapılan operasyonlarda gözaltına alındı.
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