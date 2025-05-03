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Haberler Yaşam Bahar havası geliyor! Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: Sıcaklıklar 4 ila 8 derece artacak
Giriş Tarihi: 03.05.2025 09:33 Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 09:33

Bahar havası geliyor! Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: Sıcaklıklar 4 ila 8 derece artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna, 3-9 Mayıs tarihlerinde hava sıcaklıklarının, hafta başında kuzey, iç ve batı bölgelerde 4 ila 8 derece artacağı tahmin ediliyor. İşte il il hava durumu raporu...

Bahar havası geliyor! Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu: Sıcaklıklar 4 ila 8 derece artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3-9 Mayıs tarihlerini kapsayan hava durumu raporunu paylaştı. Sıcaklıkların 4 ila 8 derece artacağı belirtilen raporda, kuvvetli sağanak ve rüzgar uyarısı da yapıldı.

Bahar havası geliyor! Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu: Sıcaklıklar 4 ila 8 derece artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz ile Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Giresun, Trabzon ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Bahar havası geliyor! Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu: Sıcaklıklar 4 ila 8 derece artacak

Yağışların; öğleden sonra Akdeniz'in iç kesimleri, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde ve Kayseri çevreleri ile Konya ve Sivas'ın güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Bahar havası geliyor! Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu: Sıcaklıklar 4 ila 8 derece artacak

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Bahar havası geliyor! Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu: Sıcaklıklar 4 ila 8 derece artacak

Rüzgarın, Batı kesimlerde kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.