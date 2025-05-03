Haberler
Yaşam
Bahar havası geliyor! Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: Sıcaklıklar 4 ila 8 derece artacak
Giriş Tarihi: 03.05.2025 09:33
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025
09:33
Bahar havası geliyor! Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: Sıcaklıklar 4 ila 8 derece artacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna, 3-9 Mayıs tarihlerinde hava sıcaklıklarının, hafta başında kuzey, iç ve batı bölgelerde 4 ila 8 derece artacağı tahmin ediliyor. İşte il il hava durumu raporu...