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Bakan Kurum paylaştı! Malatyalı esnaf anlattı: Hangi sözü verdi de yapmadı?
Giriş Tarihi: 08.02.2025 15:29
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025
15:31
Bakan Kurum paylaştı! Malatyalı esnaf anlattı: Hangi sözü verdi de yapmadı?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum asrın felaketinin ikinci yılında deprem bölgesindeki vatandaşların yeniden hayata tutunuş hikayelerinin yer aldığı görüntüleri paylaşmaya devam ediyor. Malatya Bakırcılar Çarşısı Esnafı Yaşar Arslan da onlardan biri…