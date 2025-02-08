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Haberler Yaşam Bakan Kurum paylaştı! Malatyalı esnaf anlattı: Hangi sözü verdi de yapmadı?
Giriş Tarihi: 08.02.2025 15:29 Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 15:31

Bakan Kurum paylaştı! Malatyalı esnaf anlattı: Hangi sözü verdi de yapmadı?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum asrın felaketinin ikinci yılında deprem bölgesindeki vatandaşların yeniden hayata tutunuş hikayelerinin yer aldığı görüntüleri paylaşmaya devam ediyor. Malatya Bakırcılar Çarşısı Esnafı Yaşar Arslan da onlardan biri…

Bakan Kurum paylaştı! Malatyalı esnaf anlattı: Hangi sözü verdi de yapmadı?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakırcılar Çarşısıyla ilgili sosyal medyadan yaptığı videolu paylaşımda Esnaf Yaşar Arslan'ın "Hangi sözü verdi de yapmadı?" ifadelerini alıntıladı.

Bakan Kurum paylaştı! Malatyalı esnaf anlattı: Hangi sözü verdi de yapmadı?

BİR ANDA HER ŞEYDEN GERİ KALDIK

6 Şubat Kahramanmaraş depreminde evini ve Bakırcılar Çarşısı'ndaki çok sayıda iş yerini kaybeden 60 yaşındaki Yaşar Arslan, "Tekneyi veren de Allah veren de Allah. Yaklaşık 45 yıldır ticaretle uğraşıyoruz. Birçok mağazalarımız vardı. Maalesef depremde yıkıldı. Soğuk, kar, kış, yağmur, çamur. Bir anda her şeyden geri kaldık" sözleriyle depremin ilk günlerini anlattı.

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Bakan Kurum paylaştı! Malatyalı esnaf anlattı: Hangi sözü verdi de yapmadı?

DEVLETİMİZ VAR OLSUN!

Arslan, çarşıdaki devam eden inşaat çalışmalarını ve yükselen iş yerlerini gördüğünde çok duygulandığını belirterek şunları söyledi: Harika olmuş emeğinize sağlık, var olun. Devletimiz var olsun.

Bakan Kurum'dan 'Bakırcılar Çarşısı' paylaşımı | Video

Bakan Kurum paylaştı! Malatyalı esnaf anlattı: Hangi sözü verdi de yapmadı?

HANGİ SÖZÜ VERDİ DE YAPMADI?

Vatanımız sağ olsun. Yenisini yapıyorlar şimdi yükselmiş. Yapmadığı hiçbir şey yok. Hangi sözü verdi de yapmadı? Her şeyi yaptı Allah'a şükür. Yine yapar yeter ki birlik olalım. "İri olalım, diri olalım" diyor reisimiz. "Hep beraber Türkiye olalım" diyor. Ona uyalım, inşallah iyi olur.

Bakan Kurum paylaştı! Malatyalı esnaf anlattı: Hangi sözü verdi de yapmadı?

ÇARŞININ ZEMİNİNE 13 BİN 600 FORE KAZIK ÇAKILDI

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Malatya'da ticaretin kalbinin attığı Bakırcılar Çarşısı ağır hasar aldı. Çarşı, esnafın ve vatandaşın talebi doğrultusunda kendi yerinde yeninden ayağa kaldırılıyor. Emlak Konut, tüm imkanlarını seferber ederek çarşıyı inşa ediyor.

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