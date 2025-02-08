Bakan Kurum paylaştı! Malatyalı esnaf anlattı: Hangi sözü verdi de yapmadı?

HANGİ SÖZÜ VERDİ DE YAPMADI?

Vatanımız sağ olsun. Yenisini yapıyorlar şimdi yükselmiş. Yapmadığı hiçbir şey yok. Hangi sözü verdi de yapmadı? Her şeyi yaptı Allah'a şükür. Yine yapar yeter ki birlik olalım. "İri olalım, diri olalım" diyor reisimiz. "Hep beraber Türkiye olalım" diyor. Ona uyalım, inşallah iyi olur.



