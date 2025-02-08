Video Haber Bakan Kurum’dan 'Bakırcılar Çarşısı' paylaşımı | Video
Bakan Kurum’dan 'Bakırcılar Çarşısı' paylaşımı | Video

Bakan Kurum’dan 'Bakırcılar Çarşısı' paylaşımı | Video

08.02.2025 | 15:09

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum asrın felaketinin ikinci yılında deprem bölgesindeki vatandaşların yeniden hayata tutunuş hikayelerinin yer aldığı görüntüleri paylaşmaya devam ediyor. Malatya Bakırcılar Çarşısı Esnafı Yaşar Arslan da onlardan biri…

VİDEO DEVAM EDİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakırcılar Çarşısıyla ilgili sosyal medyadan yaptığı videolu paylaşımda Esnaf Yaşar Arslan'ın "Hangi sözü verdi de yapmadı?" ifadelerini alıntıladı. 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde evini ve Bakırcılar Çarşısı'ndaki çok sayıda iş yerini kaybeden 60 yaşındaki Yaşar Arslan, "Tekneyi veren de Allah veren de Allah. Yaklaşık 45 yıldır ticaretle uğraşıyoruz. Birçok mağazalarımız vardı. Maalesef depremde yıkıldı. Soğuk, kar, kış, yağmur, çamur. Bir anda her şeyden geri kaldık" sözleriyle depremin ilk günlerini anlattı.

Arslan, çarşıdaki devam eden inşaat çalışmalarını ve yükselen iş yerlerini gördüğünde çok duygulandığını belirterek şunları söyledi: Harika olmuş emeğinize sağlık, var olun. Devletimiz var olsun. Vatanımız sağ olsun. Yenisini yapıyorlar şimdi yükselmiş. Yapmadığı hiçbir şey yok. Hangi sözü verdi de yapmadı? Her şeyi yaptı Allah'a şükür. Yine yapar yeter ki birlik olalım. "İri olalım, diri olalım" diyor reisimiz. "Hep beraber Türkiye olalım" diyor. Ona uyalım, inşallah iyi olur.

ÇARŞININ ZEMİNİNE 13 BİN 600 FORE KAZIK ÇAKILDI
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Malatya'da ticaretin kalbinin attığı Bakırcılar Çarşısı ağır hasar aldı. Çarşı, esnafın ve vatandaşın talebi doğrultusunda kendi yerinde yeninden ayağa kaldırılıyor. Emlak Konut, tüm imkanlarını seferber ederek çarşıyı inşa ediyor. Zemininde sıvılaşma tespit edilen Bakırcılar Çarşısı'nın inşaatında gelişen mühendislik yöntemleri tek tek uygulandı. Önce zemin suyu tahliye edildi ardından 157 noktada zemin etüdü yapıldı. Etüt raporları ışında 3 metre aralıklarla 14 ve 24 metre yüksekliğindeki 13 bin 600 fore kazık, 156 dönümlük alana çakıldı. Geogridlerle (kafes şeklindeki zemin donatı malzemesi) güçlendirilen temeller nitelikli mühendislik dolgusuyla dolduruldu.

5 BİN 851 İŞ YERİ İNŞA EDİLİYOR
Bakırcılar Çarşısı'nın bulunduğu bölgede 2 etap ve 99 bloktan oluşan proje kapsamında, 3 bin 745 dükkan, 2 bin 106 ofis ve 559 konut inşa ediliyor. Avlu, pasaj, sokak ve tarihi hamamların yanı sıra depremde zarar gören camiler de yeniden kente kazandırılıyor.

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