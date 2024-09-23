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Giriş Tarihi: 23.09.2024 12:50 Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 13:23

Bakan Yılmaz Tunç’tan Narin Güran açıklaması: Birtakım kamera görüntüleri var!

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın 19 gün sonra dere yatağında cansız bedenine ulaşıldı. Bugüne kadar amca Salim Güran, Narin'in cansız bedenini taşıyan Nevzat Bahtiyar başta olmak üzerine küçük kızın annesi ve ağabeyinin de aralarında olduğu 12 kişi tutuklandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tüm Türkiye'nin takip ettiği soruşturmayla ilgili detayları açıkladı. Soruşturmanın gizli yürütüldüğünü ve kamuoyu ile paylaşılmayan bilgilerin olduğunu söyleyen Yılmaz Tunç, "Elde edilen birtakım kamera görüntüleri var. Bunlar incelenmek üzere TÜBİTAK'a gönderildi" ifadelerini kullandı. İşte detaylar…

AA
Bakan Yılmaz Tunç’tan Narin Güran açıklaması: Birtakım kamera görüntüleri var!

Türkiye, nefesini tuttu Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümünü aydınlatacak soruşturmaya kilitlendi. Tavşantepe Köyü'de 21 Ağustos'ta kaybolan ve Eğertutmaz Deresi'nde çuval içerisinde cansız bedeni bulunan Narin, gözyaşları ile toprağa verildi.

Korkunç cinayeti aydınlatmak için başlatılan soruşturma ise derinleşti. Bugüne kadar aracında Narin'in DNA'sı bulunan amca Salim Güran, Narin'in cansız bedenini taşıyan Nevzat Bahtiyar, Narin'in annesi Yüksel, ağabeyi Enes, amcası Fuat ve eşi Hediye kuzenleri Muhammet Kaya ve Birsen Güran, yengesi Maşallah, halasının eşi Mehmet Şevket Kaya, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy (40) ile oğlu Ramazan Atasoy (15) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bakan Yılmaz Tunç’tan Narin Güran açıklaması: Birtakım kamera görüntüleri var!

Cinayeti itiraf eden Nevzat Bahtiyar, cesedi Salim Güran'dan teslim aldığını söyledi. Üç kez ifade değiştiren Bahtiyar, son olarak "Arif Güran'ların evine gittiğimde Narin yerde hareketsiz yatıyordu. Salim bana 'Kız Arife ile ilişkimi gördü öldürdüm. Sen de bana yardım edeceksin' dedi. Ben de Narin'in cesedini alıp dereye gömdüm" dedi.

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Bakan Yılmaz Tunç’tan Narin Güran açıklaması: Birtakım kamera görüntüleri var!

Antalya'da düzenlenen Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenen 19. Uluslararası Adli Tıp Günleri Toplantısı'na katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye'nin yakından takip ettiği soruşturmayla ilgili yeni bilgiler verdi. Bakan Tunç, soruşturma kapsamında yeni kamera görüntülerinin elde edildiğine dikkat çekti.

Bakan Yılmaz Tunç’tan Narin Güran açıklaması: Birtakım kamera görüntüleri var!

"NARİN'İN KATİLLERİ EN AĞIR CEZAYI ALACAK"

Narin'in canlı bedenine ulaşabilmek için çok çaba gösterildiğini, yüzlerce insan ve ekibin Narin'i canlı bulabilmek için çok çalıştığını hatırlatan Tunç, "Ama cansız bedenine ulaşıldı. Tabii bu kapsamda soruşturmalar da etkin şekilde devam etti. Özellikle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığımızın başından bu yana katilleri tespit edebilmek, sorumluları bulabilmek için gösterdiği bir çaba söz konusu. Kolluk kuvvetlerimiz gece gündüz bir çalışması ve gayreti söz konusu." diye konuştu.

Ülkece Narin'in katillerinin tespiti ve hak ettikleri en ağır cezaya çarptırılması noktasında büyük bir beklentinin olduğunu dile getiren Tunç, bu beklentinin yargı tarafından karşılanacağını vurguladı.

Bakan Yılmaz Tunç’tan Narin Güran açıklaması: Birtakım kamera görüntüleri var!

"268 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI"

Tunç, karanlıkta hiçbir şeyin kalmayacağını, şu anda elde edilen deliller, veriler, ifadeler olduğunu, ancak ifadelerde çelişkilerin bulunduğunu anlattı. Bakan Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeniden ifadeler alınabiliyor. Bu anlamda soruşturma aşamasında şu anda 12 şüpheli tutuklu, 3 adli kontrol kararı verilen kişi var. 27'si şüpheli, 241'i tanık olmak üzere bu soruşturma kapsamında 268 kişinin ifadesi alındı. Birtakım DNA tespitleri var. Tespit edilen araçlar üzerinde kriminal incelemeler var. Gerek jandarma kriminal laboratuvarları gerekse Diyarbakır ve İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığımızın elde ettiği veriler var. HTS kayıtları var. Geriye dönük HTS kayıtları inceleniyor. Kim kiminle yoğun görüşmüş ve bunun yanı sıra baz çakışmalar tespit ediliyor. O cinayet mahallinde kimlerin olduğuna yönelik baz istasyonu tespitleri ve baz çakışmalarıyla ilgili şu anda çalışmalar devam ediyor. Birtakım tespit edilen kamera görüntüleri var. Bu kamera görüntüleri dün TÜBİTAK'a gönderildi. TÜBİTAK tarafından bir inceleme yapılıyor. Hem ses hem görüntü anlamında tespit edilen, bazı evlerden elde edilen kameralarla ilgili TÜBİTAK'ta da bir çalışma yapılıyor."

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