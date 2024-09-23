Giriş Tarihi: 23.09.2024 12:50
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024
13:23
Bakan Yılmaz Tunç’tan Narin Güran açıklaması: Birtakım kamera görüntüleri var!
Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın 19 gün sonra dere yatağında cansız bedenine ulaşıldı. Bugüne kadar amca Salim Güran, Narin'in cansız bedenini taşıyan Nevzat Bahtiyar başta olmak üzerine küçük kızın annesi ve ağabeyinin de aralarında olduğu 12 kişi tutuklandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tüm Türkiye'nin takip ettiği soruşturmayla ilgili detayları açıkladı. Soruşturmanın gizli yürütüldüğünü ve kamuoyu ile paylaşılmayan bilgilerin olduğunu söyleyen Yılmaz Tunç, "Elde edilen birtakım kamera görüntüleri var. Bunlar incelenmek üzere TÜBİTAK'a gönderildi" ifadelerini kullandı. İşte detaylar…