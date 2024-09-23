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Narin cinayetinin kritik ismi Nevzat'tan yeni ifade:

Narin cinayetinin kritik ismi Nevzat'tan yeni ifade: "Salim 'Yüksel ile bizi gördü, öldürdüm' dedi" | Video

23.09.2024 | 09:23

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi dere yatağında bulunan Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralandı. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Nevzat Bahtiyar, cezaevi yönetimine bir dilekçe yazarak yeniden ifade vermek istediğini söyledi. Bahtiyar, bazı olayları olayın sıcaklığı ve Salim Güran’ın tehditlerinden dolayı farklı anlattığını öne sürerek 21 Ağustos günü yaşananları anlattı.

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Narin'in öldürüldüğü 21 Ağustos günü saat 15.08'de Salim Güran'ı su meselesi yüzünden aradığını aktaran Bahtiyar, daha sonra Salim'in de kendisini ağabeyi Arif Güran'ın evinin bulunduğu tepeden seslenerek yanına çağırdığını söyledi. Salim ile Arif Güran'ın evine girdiklerini ileri süren Bahtiyar, şunları söyledi: "Bir oda hariç tüm odaların kapıları kapalıydı. Evin içinde anne Yüksel ile Enes, Eren ve Muhammed Güran dahil hiç kimseyi görmedim. Herhangi bir ses de duymadığım için odalarda olup olmadıklarını da bilmiyorum. Salim beni solda bulunan odalardan birine götürdüğünde Narin'in yerde hareketsiz yatar vaziyette olduğunu gördüm. Hatırladığım kadarıyla Narin'in ağzında köpük şeklinde bir sıvı vardı. Salim bana, 'Yüksel'le birlikte olduğumuzu kız gördüğü için bu kızı ben öldürdüm. Artık sen de benim suç ortağımsın. Bu olaya tanık olduğun için bu cesedi yok edeceksin. Yoksa senin oğlunu gittiği futbol okulundan aldırır, kafasına sıktırırım. Bunu yok et ve sonrasında da sana 200 bin lira vereceğim' dedi."

CESEDİ ALIP EVDEN AYRILMIŞ
Salim'in, Narin'in cesedini battaniyenin içine bıraktığını öne süren Bahtiyar, cesedi kucağına aldıktan sonra evden ayrıldığını söyledi. Kapı önünde Narin'in terlikleri olduğunu söyleyen Bahtiyar, Salim'in söylemesi üzerine onları da alıp battaniyenin içine koyduktan sonra aracına bırakmak için evine doğru gittiğini, ilk önce kendisine ait ahıra pencereden cesedi bıraktığını dile getirdi.

YÜKSEL GÜRAN AĞLIYORDU
İfadesinde, "Salim battaniyeyi kendi aracına bıraktı. Bana da, 'Cesedi gerekirse parçala, sonra da Eğertutmaz Deresi'ne at' dedi" diyen Bahtiyar, "Bu sırada yukarı doğru yani Arif Güran'ın evine doğru baktığımda Narin'in annesi Yüksel'in yüzünü ellerinin arasına alarak ağlayarak baktığını gördüm. Cesedi Eğertutmaz Deresi'ne götürdüm ve daha önce yer gösterme yaptığım yere bıraktım. Üzerine de dikkat çekmemesi için büyük bir taş bıraktım" diye konuştu. Bahtiyar ifadesinin ardından tekrar tutuklu bulunduğu cezaevine gönderildi.

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