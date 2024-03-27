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Haberler Yaşam Banu Parlak’tan tehdit ve koruma! Köpek Leo’nun ölümünde şok detaylar!
Giriş Tarihi: 27.03.2024 12:01 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 12:27

Banu Parlak’tan tehdit ve koruma! Köpek Leo’nun ölümünde şok detaylar!

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın 'Drago' isimli köpeği, komşularının köpeğine saldırarak öldürmüş, korkunç anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansımıştı. Mağdur ailenin avukatı Sevde Canik, olay sonrası açıklama yaptı. Müvekkillerinin, kazanacakları tazminatı sokak hayvanlarına bağışlayacaklarını belirten avukat, Banu Parlak'ın aileyi tehdit ettiğini ve koruma tuttuğunu da anlattı. İşte haberin detayları…

İHA
Banu Parlak’tan tehdit ve koruma! Köpek Leo’nun ölümünde şok detaylar!

Şarkıcı Banu Parlak'ın köpeği komşusunun köpeğini katletti… Korkunç olay geçtiğimiz günlerde İstanbul Beylikdüzü'ndeki lüks bir sitede meydana geldi. Yasemin Kılıç ve annesi köpekleri Leo'yu site içerisinde gezdirdikten bir süre sonra eve döndüğü esnada komşuları Banu Parlak ile karşılaştı.

Banu Parlak’tan tehdit ve koruma! Köpek Leo’nun ölümünde şok detaylar!

Bu sırada Banu Parlak'ın elinden kurtulan Drago isimli köpeği, Leo'ya saldırarak parçaladı. Site sakinleri köpekleri güçlükle ayırmaya çalıştı. Leo'yu ağır yaralayan Banu Parlak'ın köpeği Drago, Yasemin Kılıç'ın da kolunu çizdi. Olay sonrası veterinere götürülen Leo isimli köpek, öldü.

Fenomen Banu Parlak'ın köpeği dehşet saçtı | Video

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Banu Parlak’tan tehdit ve koruma! Köpek Leo’nun ölümünde şok detaylar!

Köpeklerinin ölüm haberiyle adeta yıkılan Kılıç ailesi, komşuları Banu Parlak ile tartıştı. İddiaya göre Banu Parlak'ın yanına çağırdığı kişiler, Kılıç ailesi mensuplarına saldırdı.

Banu Parlak’tan tehdit ve koruma! Köpek Leo’nun ölümünde şok detaylar!

Olayla ilişkin açıklamalarda bulunan köpeği ölen kişilerin Avukatı Sevde Canik "Olayla ilgili müvekkillerim şikayetçi oldu. Aynı zamanda biz de tazminat davası açacağız. Bu tazminat davası neticesinde de elde edeceğimiz bütün tazminatı ve benim avukatlık ücretimi sokak hayvanlarına bağışlayacağız. Bakanlığın yayınladığı bir genelge var. Bu genelgeye göre saldırgan ve tehlikeli cins olarak geçen köpeklerin tasmasız ve ağızlıksız dolaştırılması tamamen yasak. Bu konuda idari para cezası yaptırımı var.

Fenomen Banu Parlak'ın köpeğinin öldürdüğü Leo'nun sahipleri: "Tehdit ediliyoruz!" | Video

Banu Parlak’tan tehdit ve koruma! Köpek Leo’nun ölümünde şok detaylar!

Devam etmesi halinde de köpeğin elinden alınması ve barınağa yerleştirilmesi yaptırımı var. Karşı tarafın iddia ettiği üzere 'köpeğinin bu sayılan ırklara girmediğini' söylüyor. Fakat biz bunu mahkeme aşamasına tekrar hangi ırk olduğunun tespiti için başvurumuzu yapacağız.

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