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Banu Parlak’tan tehdit ve koruma! Köpek Leo’nun ölümünde şok detaylar!
Giriş Tarihi: 27.03.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024
12:27
Banu Parlak’tan tehdit ve koruma! Köpek Leo’nun ölümünde şok detaylar!
Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın 'Drago' isimli köpeği, komşularının köpeğine saldırarak öldürmüş, korkunç anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansımıştı. Mağdur ailenin avukatı Sevde Canik, olay sonrası açıklama yaptı. Müvekkillerinin, kazanacakları tazminatı sokak hayvanlarına bağışlayacaklarını belirten avukat, Banu Parlak'ın aileyi tehdit ettiğini ve koruma tuttuğunu da anlattı. İşte haberin detayları…