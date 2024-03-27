Banu Parlak’tan tehdit ve koruma! Köpek Leo’nun ölümünde şok detaylar!

Olayla ilişkin açıklamalarda bulunan köpeği ölen kişilerin Avukatı Sevde Canik "Olayla ilgili müvekkillerim şikayetçi oldu. Aynı zamanda biz de tazminat davası açacağız. Bu tazminat davası neticesinde de elde edeceğimiz bütün tazminatı ve benim avukatlık ücretimi sokak hayvanlarına bağışlayacağız. Bakanlığın yayınladığı bir genelge var. Bu genelgeye göre saldırgan ve tehlikeli cins olarak geçen köpeklerin tasmasız ve ağızlıksız dolaştırılması tamamen yasak. Bu konuda idari para cezası yaptırımı var.

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