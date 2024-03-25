Fenomen Banu Parlak'ın köpeği dehşet saçtı | Video
Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Banu Parlak'ın köpeği, aynı sitede başka bir köpeği parçalayarak öldürdü. Banu Parlak'ın, Drago isimli köpeğini tasmasız gezdirdiği belirtilirken, saldırı sonrası ölen Leo isimli köpeğin sahipleri ikiz kardeşler Yasemin Kılıç ve kardeşi Emin Kılıç yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı:
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