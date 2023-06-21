Haberler
Yaşam
Başkentte 45 dakikalık can pazarı: Selde mahsur kalan sürücüyü kurtaran baba oğul o anları SABAH'a anlattı
Giriş Tarihi: 21.06.2023 12:37
Güncelleme Tarihi: 21.06.2023
12:37
Başkentte 45 dakikalık can pazarı: Selde mahsur kalan sürücüyü kurtaran baba oğul o anları SABAH'a anlattı
Ankara'nın Keçiören İlçesine bağlı Yükseltepe Mahallesi'nde etkili olan yağışlar nedeniyle aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracına dolan suyla paniğe kapıldı. Araçtan kurtulmaya çalışırken bu kez de sel sularının kaldırdığı aracın altına sıkıştı. Boğulma riski ile karşı karşıya kalan sürücü, çevredeki vatandaşların seferberliğinde kurtarılarak Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Sürücüyü kurtarmak için 45 dakika boyunca sel sularıyla mücadele eden Ferdi Boncuk ve babası İlhan Boncuk yaşadıklarını anlattı...