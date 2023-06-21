Başkentte 45 dakikalık can pazarı: Selde mahsur kalan sürücüyü kurtaran baba oğul o anları SABAH’a anlattı

Sağ olsun bir kurye de minibüsünü önümüze set yaptı da suyu yavaşlattı. Sonra biz arabayı kaldırmaya çalıştık ama hem kendi ağırlığı hem de içine dolan su araba oynamadı bile. Adamı kucağımıza aldık başını kaldırdık nefes alsın diye. Sonra esnaf, komşular, akrabalar birleşip arabayı kaldırdılar. Adamı kurtarıp sulardan uzaklaştırdık. Battaniyeyle sardık üşümesin diye. Yuttuğu suları çıkarması için yan yatırdık." dedi.