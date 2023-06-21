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Haberler Yaşam Başkentte 45 dakikalık can pazarı: Selde mahsur kalan sürücüyü kurtaran baba oğul o anları SABAH'a anlattı
Giriş Tarihi: 21.06.2023 12:37 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 12:37

Başkentte 45 dakikalık can pazarı: Selde mahsur kalan sürücüyü kurtaran baba oğul o anları SABAH'a anlattı

Ankara'nın Keçiören İlçesine bağlı Yükseltepe Mahallesi'nde etkili olan yağışlar nedeniyle aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracına dolan suyla paniğe kapıldı. Araçtan kurtulmaya çalışırken bu kez de sel sularının kaldırdığı aracın altına sıkıştı. Boğulma riski ile karşı karşıya kalan sürücü, çevredeki vatandaşların seferberliğinde kurtarılarak Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Sürücüyü kurtarmak için 45 dakika boyunca sel sularıyla mücadele eden Ferdi Boncuk ve babası İlhan Boncuk yaşadıklarını anlattı...

TOLGA ÖZLÜ
Başkentte 45 dakikalık can pazarı: Selde mahsur kalan sürücüyü kurtaran baba oğul o anları SABAH’a anlattı

32 yaşındaki inşaat işçisi Ferdi Boncuk, şiddetli sel nedeniyle bir aracın önce durduğunu ardından sürüklendiğini gördüğünü, bu sırada bir araca çarpınca sürücünün panikle inmeye çalıştığını belirtti. Sürücüye inmemesi için seslendiklerini ifade eden Boncuk; "Sürücü kapıyı açar açmaz arabanın içine su doldu.

Başkentte 45 dakikalık can pazarı: Selde mahsur kalan sürücüyü kurtaran baba oğul o anları SABAH’a anlattı

İnmeye çalışırken su arabanın altına sıkıştırdı adamı. Çırpınışlarını görünce inşaattan aldığımız kabloyu kendisine attık. Ancak kablo koptu. Sonra çevredekilerin yardımıyla el ele verip adamın yanına gittik.

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Başkentte 45 dakikalık can pazarı: Selde mahsur kalan sürücüyü kurtaran baba oğul o anları SABAH’a anlattı

Sağ olsun bir kurye de minibüsünü önümüze set yaptı da suyu yavaşlattı. Sonra biz arabayı kaldırmaya çalıştık ama hem kendi ağırlığı hem de içine dolan su araba oynamadı bile. Adamı kucağımıza aldık başını kaldırdık nefes alsın diye. Sonra esnaf, komşular, akrabalar birleşip arabayı kaldırdılar. Adamı kurtarıp sulardan uzaklaştırdık. Battaniyeyle sardık üşümesin diye. Yuttuğu suları çıkarması için yan yatırdık." dedi.

Başkentte 45 dakikalık can pazarı: Selde mahsur kalan sürücüyü kurtaran baba oğul o anları SABAH’a anlattı

"İTFAİYE OLAYDAN 1 SAAT SONRA GELDİ"
Sürücünün araçta kalan telefonunu almak için tekrar suya girdiğini belirten Boncuk; sürücünün "Eşimi aramayın küçük çocuğumuz var, telaşlanmasın, babamı arayın" dediğini aktardı. Sürücüyü kurtarmak için sularla 45 dakika boğuştuklarını belirten Boncuk, olaydan ancak 1 saat sonra itfaiye ekiplerinin geldiğini söyledi.

Başkentte 45 dakikalık can pazarı: Selde mahsur kalan sürücüyü kurtaran baba oğul o anları SABAH’a anlattı

"SUYUN GİDEBİLECEĞİ MAZGAL BİLE YOK"
Ferdi Boncuk'un babası İlhan Boncuk ise, "Geçen sene de burada aynı olay yaşandı. O zamanda bir anne ile kız sel sularından zor kurtuldu. Belediye bunca olaya rağmen buraya bir çivi dahi çakmadı. İnsanlar şikâyet etmekten bıktı. Her yağmurda burası böyle. Her sene birini sele kurban mı vermek lazım.

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