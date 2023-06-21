Sürücünün sel sularıyla zorlu sınavı: Boğulmaktan çevredekiler kurtardı! O anlar kamerada | Video

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yoğun yağış nedeniyle otomobiller sürüklendi, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sele kapılan otomobilinden çıkmak için kapısını açan bir sürücü, önce otomobilini dolan sel sularıyla mücadele etti; daha sonra dengesini kaybederek suların yükselttiği otomobilinin altında kaldı. Sürücü çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle kurtarılırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.