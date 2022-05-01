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Haberler Yaşam Bayram namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Diyanet İşleri ile Bayram namazı kılınışı...
Giriş Tarihi: 01.05.2022 22:44 Güncelleme Tarihi: 01.05.2022 23:26

Bayram namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Diyanet İşleri ile Bayram namazı kılınışı...

Mübarek Ramazan ayını geride bırakıyoruz. Milyonlarca Müslüman yarın günün ilk ışıklarında bayram namazı için camilerin yolunu tutacak. Ramazan Bayram namazına sayılı saatler kala 'Bayram namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır' sorusunun yanıtını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı il il bayram namazı saati ve bayram namazı kılınışı yayınladı. Yarın sabah 81 ilde milyonlarca Müslüman camilerde bayram namazını eda edecek. Peki, Bayram namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? İşte Diyanet ile bayram namazı kılınışı

Bayram namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Diyanet İşleri ile Bayram namazı kılınışı...

Bayram namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır soruları milyonlarca Müslümanın gündeminde yer alıyor. Yarın sabah günün ilk ışıklarında milyonlarca Müslüman camilerin yolunu tutacak ve bayram namazını kılacak. İl il bayram namazı saati ve bayram namazı kılınışı Diyanet İşleri tarafından yayınlandı. Bu noktada, camilerin yolunu tutacak olan müminler, bayram namazı nasıl kılınır ve kaç rekât kılınır konusuyla ilgili araştırmalar yapıyor. Peki, Bayram namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Ramazan bayram namazı kılınışı

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ YAYINLANDI! BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR VE KAÇ REKATTIR?

İşte, bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat, kılınması farz mı konusuyla ilgili bilgiler ve bayram namazı kılınışı;

Bayram namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Diyanet İşleri ile Bayram namazı kılınışı...

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama"

Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

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Bayram namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Diyanet İşleri ile Bayram namazı kılınışı...

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

1. Rekat

• Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

• Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,

• Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

• Sonra 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

• Ardından 4. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

• İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

• Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

Bayram namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Diyanet İşleri ile Bayram namazı kılınışı...

2. Rekat

• İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

• Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

• Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

• Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

• Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

• Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip minbere çıkar ve bayram hutbesini okur.

Bayram namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Diyanet İşleri ile Bayram namazı kılınışı...
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