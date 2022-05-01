Mübarek Ramazan ayını geride bırakıyoruz. Milyonlarca Müslüman yarın günün ilk ışıklarında bayram namazı için camilerin yolunu tutacak. Ramazan Bayram namazına sayılı saatler kala 'Bayram namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır' sorusunun yanıtını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı il il bayram namazı saati ve bayram namazı kılınışı yayınladı. Yarın sabah 81 ilde milyonlarca Müslüman camilerde bayram namazını eda edecek. Peki, Bayram namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? İşte Diyanet ile bayram namazı kılınışı