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Haberler Yaşam Bayram namazı saatleri il il paylaşıldı! 2022 Ramazan Bayram namazı saat kaçta eda edilecek? İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saati açıklandı
Giriş Tarihi: 01.05.2022 21:57 Güncelleme Tarihi: 01.05.2022 21:57

Bayram namazı saatleri il il paylaşıldı! 2022 Ramazan Bayram namazı saat kaçta eda edilecek? İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saati açıklandı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden 81 il için bayram namazı saatleri duyuruldu. İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saati başta olmak üzere diğer tüm illerimiz için bayram namazı saat kaçta sorusu da cevabını buldu. Ramazan Bayramı'nın birinci günü 2 Mayıs Pazartesi günü idrak edilecek. Sabah saatlerinden itibaren bayram namazı kılmak için caminin yolunu tutacak vatandaşlar il il bayram namazı saati bilgisini sabah.com.tr'den öğrenebilecek. Bayram namazı kaçta kılınacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il bayram namazı vakitleri!

Bayram namazı saatleri il il paylaşıldı! 2022 Ramazan Bayram namazı saat kaçta eda edilecek? İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saati açıklandı

Bayram namazı kılmak için yarın sabah saatlerinde caminin yolunu tutacak olan vatandaşlar bayram namazı saat kaçta sorusuna da cevap arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, milyonların merak ettiği o soruya resmi internet sitesinden yanıt verdi. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm illerimizin bayram namazı saatleri belli oldu. 2 Mayıs Ramazan Bayramı'nın birinci gününde camilerin ise dolup taşması bekleniyor. Peki, bayram namazı saati kaçta? İşte, İstanbul bayram namazı saati ve diğer tüm iller için bayram namazı saatleri

Bayram Namazı Saat Kaçta Kılınacak? 2022 İl İl Bayram Namazı Saati

2 Mayıs Pazartesi günü idrak edilecek olan Ramazan Bayramı'nın birinci gününde bayram namazı saatleri de belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinden 81 il için bayram namazı saati bilgisini paylaştı.

Bayram namazı saatleri il il paylaşıldı! 2022 Ramazan Bayram namazı saat kaçta eda edilecek? İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saati açıklandı

İstanbul, Ankara İzmir Bayram Namazı Saati 2022

İstanbul başta olmak üzere 81 il için bayram namazı saati bilgisi şöyle;

Adana Bayram Namazı Saati: 06.14

Adıyaman Bayram Namazı Saati: 06.02

Afyonkarahisar Bayram Namazı Saati: 06.31

Ağrı Bayram Namazı Saati: 05.40

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Bayram namazı saatleri il il paylaşıldı! 2022 Ramazan Bayram namazı saat kaçta eda edilecek? İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saati açıklandı

Aksaray Bayram Namazı Saati: 06.18

Amasya Bayram Namazı Saati: 06.07

Antalya Bayram Namazı Saati: 06.33

Ardahan Bayram Namazı Saati: 05.39

Bayram namazı saatleri il il paylaşıldı! 2022 Ramazan Bayram namazı saat kaçta eda edilecek? İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saati açıklandı

Ankara Bayram Namazı Saati: 06:20

Artvin Bayram Namazı Saati: 05.42

Aydın Bayram Namazı Saati: 06.43

Balıkesir Bayram Namazı Saati: 06.40

Bartın Bayram Namazı Saati: 06.20

Bayram namazı saatleri il il paylaşıldı! 2022 Ramazan Bayram namazı saat kaçta eda edilecek? İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saati açıklandı

Batman Bayram Namazı Saati: 05.50

Bayburt Bayram Namazı Saati: 05.50

Bilecik Bayram Namazı Saati: 06.31

Bingöl Bayram Namazı Saati: 05.51

Bitlis Bayram Namazı Saati: 05.45

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