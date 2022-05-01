Bayram namazı kılmak için yarın sabah saatlerinde caminin yolunu tutacak olan vatandaşlar bayram namazı saat kaçta sorusuna da cevap arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, milyonların merak ettiği o soruya resmi internet sitesinden yanıt verdi. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm illerimizin bayram namazı saatleri belli oldu. 2 Mayıs Ramazan Bayramı'nın birinci gününde camilerin ise dolup taşması bekleniyor. Peki, bayram namazı saati kaçta? İşte, İstanbul bayram namazı saati ve diğer tüm iller için bayram namazı saatleri

Bayram Namazı Saat Kaçta Kılınacak? 2022 İl İl Bayram Namazı Saati

2 Mayıs Pazartesi günü idrak edilecek olan Ramazan Bayramı'nın birinci gününde bayram namazı saatleri de belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinden 81 il için bayram namazı saati bilgisini paylaştı.