Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden 81 il için bayram namazı saatleri duyuruldu. İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saati başta olmak üzere diğer tüm illerimiz için bayram namazı saat kaçta sorusu da cevabını buldu. Ramazan Bayramı'nın birinci günü 2 Mayıs Pazartesi günü idrak edilecek. Sabah saatlerinden itibaren bayram namazı kılmak için caminin yolunu tutacak vatandaşlar il il bayram namazı saati bilgisini sabah.com.tr'den öğrenebilecek. Bayram namazı kaçta kılınacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il bayram namazı vakitleri!