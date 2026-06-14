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Kastamonu'da katliam gibi kaza! Yaralıya müdahale edenlere başka araç çarptı: Yaralılar var
Giriş Tarihi: 14.06.2026 01:56
Kastamonu'da katliam gibi kaza! Yaralıya müdahale edenlere başka araç çarptı: Yaralılar var
Kastamonu'da kontrolden çıkan bir araç, refüjdeki kaldırıma çarparak durabildi. Aracın içinde sıkışan sürücüye vatandaşlar müdahale etmek istedi. Yaralı sürücü araçtan çıkarıldığı esnada, aynı istikamette ilerleyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yardım etmeye çalışan vatandaşlara çarptı. Kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.