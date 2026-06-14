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Haberler Yaşam Kastamonu'da katliam gibi kaza! Yaralıya müdahale edenlere başka araç çarptı: Yaralılar var
Giriş Tarihi: 14.06.2026 01:56

Kastamonu'da katliam gibi kaza! Yaralıya müdahale edenlere başka araç çarptı: Yaralılar var

Kastamonu'da kontrolden çıkan bir araç, refüjdeki kaldırıma çarparak durabildi. Aracın içinde sıkışan sürücüye vatandaşlar müdahale etmek istedi. Yaralı sürücü araçtan çıkarıldığı esnada, aynı istikamette ilerleyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yardım etmeye çalışan vatandaşlara çarptı. Kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

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Kastamonu’da katliam gibi kaza! Yaralıya müdahale edenlere başka araç çarptı: Yaralılar var

Kaza, Kastamonu Merkez Saraçlar Mahallesi'ndeki Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.E. idaresindeki 37 SE 152 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki kaldırıma çarptı.

Kastamonu’da katliam gibi kaza! Yaralıya müdahale edenlere başka araç çarptı: Yaralılar var

KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL YARALIYA YARDIM EDEN VATANDAŞLARA ÇARPTI

Aracın içinde sıkışan sürücüye, yoldan geçen vatandaşlar araçlarını durdurarak yardıma koştu. Yaralı sürücü araçtan çıkarıldığı esnada, aynı istikamette ilerleyen A.Ö. yönetimindeki 37 ADE 210 plakalı Tempra marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce kaza yapan araca ve yardım etmeye çalışan vatandaşlara, ardından da yol kenarında park halinde bulunan E.K.'ye ait 78 AAV 440 plakalı otomobile çarptı.

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Kastamonu’da katliam gibi kaza! Yaralıya müdahale edenlere başka araç çarptı: Yaralılar var

Çarpmanın etkisiyle 37 ADE 210 plakalı otomobilin motor bölümü alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri, alev alan aracı kısa sürede söndürdü

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Kastamonu’da katliam gibi kaza! Yaralıya müdahale edenlere başka araç çarptı: Yaralılar var

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Zincirleme kazada sürücüler A.Ö. ve M.A.E. ile birlikte E.V., Ş.A., Ö.B. ve İsmail B. yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Kastamonu’da katliam gibi kaza! Yaralıya müdahale edenlere başka araç çarptı: Yaralılar var

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan İsmail B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kastamonu’da katliam gibi kaza! Yaralıya müdahale edenlere başka araç çarptı: Yaralılar var

EKİPLER İNCELEMELERDE BULUNDU

Kazanın ardından trafik ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

Kastamonu’da katliam gibi kaza! Yaralıya müdahale edenlere başka araç çarptı: Yaralılar var

Kaza nedeniyle durma noktasına gelen trafik, araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden normale döndü.

Kastamonu’da katliam gibi kaza! Yaralıya müdahale edenlere başka araç çarptı: Yaralılar var
Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#KASTAMONU

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