Kastamonu’da katliam gibi kaza! Yaralıya müdahale edenlere başka araç çarptı: Yaralılar var

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Zincirleme kazada sürücüler A.Ö. ve M.A.E. ile birlikte E.V., Ş.A., Ö.B. ve İsmail B. yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.