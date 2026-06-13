Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam MEB, 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimini duyurdu: Okullar ne zaman açılacak, ara tatil olacak mı?
Giriş Tarihi: 13.06.2026 18:03

MEB, 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimini duyurdu: Okullar ne zaman açılacak, ara tatil olacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin çalışma takvimini yayımladı. Yeni eğitim döneminin yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler, veliler ve öğretmenler okulların açılacağı tarihi ve ara tatil dönemlerini araştırmaya başladı. Bakanlık tarafından duyurulan takvimle birlikte birinci dönem, ara tatiller ve yarıyıl tatiline ilişkin detaylar netlik kazandı.

  • ABONE OL
MEB, 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimini duyurdu: Okullar ne zaman açılacak, ara tatil olacak mı?

2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Yaz tatilinin ardından milyonlarca öğrenci yeniden ders başı yapmaya hazırlanırken, okulların açılış tarihi ve ara tatil uygulamasının devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Eğitim takviminde yer alan önemli tarihler öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor.

MEB, 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimini duyurdu: Okullar ne zaman açılacak, ara tatil olacak mı?

MEB, 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİNİ DUYURDU!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayımlanan "2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" konulu genelge tüm illere gönderildi.

Buna göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 1 Eylül Salı günü başlayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MEB, 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimini duyurdu: Okullar ne zaman açılacak, ara tatil olacak mı?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullarda birinci dönem zili 14 Eylül Pazartesi çalacak, ilk dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.

2026- 2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
MEB, 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimini duyurdu: Okullar ne zaman açılacak, ara tatil olacak mı?

ARA TATİL TARİHLERİ BELLİ OLDU

2026-2027 eğitim ve öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 Kasım Pazartesi başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek.

Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönemin ilk zili ise 8 Şubat 2027 Pazartesi çalacak.

İkinci dönemin ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek. Bu tarihler Ramazan Bayramı ile aynı döneme denk geliyor.

Öğretmenlerin sene sonu mesleki çalışmaları 28-30 Haziran 2027 tarihlerinde yapılacak.

2026-2027 eğitim ve öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.

MEB, 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimini duyurdu: Okullar ne zaman açılacak, ara tatil olacak mı?

1. SINIFLAR İÇİN UYUM HAFTASI

Yeni eğitim döneminde okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrencilerin okula uyum süreçlerini desteklemek amacıyla 7-11 Eylül'de "uyum eğitimleri" gerçekleştirilecek.

Öte yandan ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9'uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrenciler için, yeni eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamaları, okul işleyişi hakkında bilgi edinmeleri, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla rehberlik çalışmaları yapılacak.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA