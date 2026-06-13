MEB, 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimini duyurdu: Okullar ne zaman açılacak, ara tatil olacak mı?

2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Yaz tatilinin ardından milyonlarca öğrenci yeniden ders başı yapmaya hazırlanırken, okulların açılış tarihi ve ara tatil uygulamasının devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Eğitim takviminde yer alan önemli tarihler öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor.