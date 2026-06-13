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MEB, 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimini duyurdu: Okullar ne zaman açılacak, ara tatil olacak mı?
Giriş Tarihi: 13.06.2026 18:03
MEB, 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimini duyurdu: Okullar ne zaman açılacak, ara tatil olacak mı?
Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin çalışma takvimini yayımladı. Yeni eğitim döneminin yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler, veliler ve öğretmenler okulların açılacağı tarihi ve ara tatil dönemlerini araştırmaya başladı. Bakanlık tarafından duyurulan takvimle birlikte birinci dönem, ara tatiller ve yarıyıl tatiline ilişkin detaylar netlik kazandı.