TOKİ İZMİR KURASIZ AÇIK SATIŞ YAPILACAK İLÇELER: İzmir TOKİ konut satışı ne zaman, ödeme planı nasıl?

TOKİ'nin 64 ilde başlattığı yaklaşık 20 bin konutluk açık satış kampanyasında İzmir için ayrılan kontenjan netleşti. Kent genelinde 2+1 ve 3+1 dairelerin satışa sunulduğu projede toplam 306 konut yer alıyor. Uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için başvuru süreci başladı. İzmir'deki projelerin satış şartları, ödeme planı ve takvimine ilişkin detaylar da belli oldu.