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Giriş Tarihi: 15.06.2026 16:32

TOKİ İZMİR KURASIZ AÇIK SATIŞ YAPILACAK İLÇELER: İzmir TOKİ konut satışı ne zaman, ödeme planı nasıl?

TOKİ'nin Türkiye genelinde başlattığı açık satış sürecinde İzmir'deki konutlar için de başvurular başladı. Kura çekimi yapılmadan satışa sunulan projeler kapsamında Bayraklı ve Selçuk ilçelerinde toplam 306 konut alıcılarını bekliyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, konutların satış fiyatları, ödeme seçenekleri ve başvuru şartlarına ilişkin bilgileri yakından takip ediyor. İzmir'deki açık satış projelerine yönelik detaylar ise yoğun şekilde araştırılıyor.

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TOKİ İZMİR KURASIZ AÇIK SATIŞ YAPILACAK İLÇELER: İzmir TOKİ konut satışı ne zaman, ödeme planı nasıl?

TOKİ'nin 64 ilde başlattığı yaklaşık 20 bin konutluk açık satış kampanyasında İzmir için ayrılan kontenjan netleşti. Kent genelinde 2+1 ve 3+1 dairelerin satışa sunulduğu projede toplam 306 konut yer alıyor. Uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için başvuru süreci başladı. İzmir'deki projelerin satış şartları, ödeme planı ve takvimine ilişkin detaylar da belli oldu.

TOKİ İZMİR KURASIZ AÇIK SATIŞ YAPILACAK İLÇELER: İzmir TOKİ konut satışı ne zaman, ödeme planı nasıl?

TOKİ 64 İL AÇIK SATIŞ BAŞVURULARI BAŞLADI!

TOKİ kurasız açık satış kampanyası kapsamında başvurular 15 Haziran – 17 Temmuz 2026 tarihleri arasında kabul ediliyor. Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar, başvurularını Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla gerçekleştiriliyor.
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TOKİ İZMİR KURASIZ AÇIK SATIŞ YAPILACAK İLÇELER: İzmir TOKİ konut satışı ne zaman, ödeme planı nasıl?

TOKİ 20 BİN SATILIK KONUTLAR NEREDE, ŞARTLARI NELER?

En fazla konut sırasıyla Bursa (2190), Ankara (2062), Hatay (1238), Kahramanmaraş (1073) ve Malatya'da (1000) satışa sunulacak.

Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşların bazı temel şartları taşıması gerekiyor:

  • 18 yaşını doldurmuş olmak,
  • kendisinin veya eşinin üzerine kayıtlı bir konut bulunmaması,
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, ev sahibi olmayan vatandaşlar arasında yer almak.
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TOKİ İZMİR KURASIZ AÇIK SATIŞ YAPILACAK İLÇELER: İzmir TOKİ konut satışı ne zaman, ödeme planı nasıl?

İZMİR TOKİ PROJE LİSTESİ

İzmir'de TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Bayraklı ve Selçuk ilçelerinde yer alıyor;

  • Bayraklı ilçesindeki beş ayrı projede toplam 225 konut vatandaşların başvurusuna açılacak.
  • Selçuk ilçesinde ise üç farklı etapta toplam 81 konut satışa sunulacak.

TOKİ İZMİR KURASIZ AÇIK SATIŞ YAPILACAK İLÇELER: İzmir TOKİ konut satışı ne zaman, ödeme planı nasıl?

Böylece İzmir genelinde toplam 306 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.

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TOKİ İZMİR KURASIZ AÇIK SATIŞ YAPILACAK İLÇELER: İzmir TOKİ konut satışı ne zaman, ödeme planı nasıl?
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#TOKİ #İZMİR

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