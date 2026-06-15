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TOKİ İZMİR KURASIZ AÇIK SATIŞ YAPILACAK İLÇELER: İzmir TOKİ konut satışı ne zaman, ödeme planı nasıl?
Giriş Tarihi: 15.06.2026 16:32
TOKİ İZMİR KURASIZ AÇIK SATIŞ YAPILACAK İLÇELER: İzmir TOKİ konut satışı ne zaman, ödeme planı nasıl?
TOKİ'nin Türkiye genelinde başlattığı açık satış sürecinde İzmir'deki konutlar için de başvurular başladı. Kura çekimi yapılmadan satışa sunulan projeler kapsamında Bayraklı ve Selçuk ilçelerinde toplam 306 konut alıcılarını bekliyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, konutların satış fiyatları, ödeme seçenekleri ve başvuru şartlarına ilişkin bilgileri yakından takip ediyor. İzmir'deki açık satış projelerine yönelik detaylar ise yoğun şekilde araştırılıyor.