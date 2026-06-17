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Haberler Yaşam 2026 DÜNYA KUPASI MAÇ YAYIN KANALI | Irak - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 17.06.2026 00:11

2026 DÜNYA KUPASI MAÇ YAYIN KANALI | Irak - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Irak, 2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu'ndaki ilk maçında Norveç ile karşı karşıya geliyor. Grup aşamasında oynanacak bu mücadele, her iki takım için de turnuvaya güçlü bir başlangıç yapma açısından önem taşıyor. Karşılaşmanın yayın bilgileri ve detayları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Irak - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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2026 DÜNYA KUPASI MAÇ YAYIN KANALI | Irak - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Grup etabında sahaya çıkacak olan iki ekip, turnuvadaki ilk sınavlarında puan arayışında olacak. Irak ve Norveç arasında oynanacak karşılaşma, gruptaki dengeleri erkenden etkileme potansiyeli taşıyor. Takımlar, turnuva maratonuna avantajlı bir başlangıç yapmak için sahada mücadele edecek.

2026 DÜNYA KUPASI MAÇ YAYIN KANALI | Irak - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

IRAK - NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN?

2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu'nda oynanacak Irak – Norveç karşılaşması, Çarşamba günü yapılacakIrak – Norveç maçı Türkiye saati ile 01.00'de başlayacak.

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2026 DÜNYA KUPASI MAÇ YAYIN KANALI | Irak - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

IRAK-NORVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA?

Irak – Norveç karşılaşması TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Futbolseverler, mücadeleyi Türkiye'de TRT Spor üzerinden takip edebilecek

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2026 DÜNYA KUPASI MAÇ YAYIN KANALI | Irak - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MUHTEMEL 11'LER

Irak: Fahad Talib, Ali, Tahseen, Sulaka, Doski, Amyn, Al-Ammari, Iqbal, Al-Hamadi, Hussein, Ali Jasim.

Norveç: Nyland, Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe, Odegaard, Berge, Aursnes, Oscar Bobb, Nusa, Haaland.

2026 DÜNYA KUPASI MAÇ YAYIN KANALI | Irak - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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