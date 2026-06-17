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2026 DÜNYA KUPASI MAÇ YAYIN KANALI | Irak - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 17.06.2026 00:11
2026 DÜNYA KUPASI MAÇ YAYIN KANALI | Irak - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Irak, 2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu'ndaki ilk maçında Norveç ile karşı karşıya geliyor. Grup aşamasında oynanacak bu mücadele, her iki takım için de turnuvaya güçlü bir başlangıç yapma açısından önem taşıyor. Karşılaşmanın yayın bilgileri ve detayları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Irak - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?