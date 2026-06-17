2026 DÜNYA KUPASI MAÇ YAYIN KANALI | Irak - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Grup etabında sahaya çıkacak olan iki ekip, turnuvadaki ilk sınavlarında puan arayışında olacak. Irak ve Norveç arasında oynanacak karşılaşma, gruptaki dengeleri erkenden etkileme potansiyeli taşıyor. Takımlar, turnuva maratonuna avantajlı bir başlangıç yapmak için sahada mücadele edecek.