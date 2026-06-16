TRT 1 CANLI İZLE LİNKİ! Fransa- Senegal 2026 Dünya Kupası Maçı şifresiz TRT 1 canlı izle yayını

Dünya Kupası heyecanı 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında TRT 1 ekranlarında sürüyor. Günün programında Fransa ile Senegal karşılaşması öne çıkarken, diğer mücadelede Irak ile Norveç sahaya çıkıyor. Grup aşamasında oynanan bu kritik maçlar futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.