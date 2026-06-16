Haberler
Yaşam
TRT 1 CANLI İZLE LİNKİ! Fransa- Senegal 2026 Dünya Kupası Maçı şifresiz TRT 1 canlı izle yayını
Giriş Tarihi: 16.06.2026 19:13
TRT 1 CANLI İZLE LİNKİ! Fransa- Senegal 2026 Dünya Kupası Maçı şifresiz TRT 1 canlı izle yayını
2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı, 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında tüm gün devam ederken futbolseverler karşılaşmaları yakından takip ediyor. Günün programında saat 22.00'de Fransa ile Senegal karşı karşıya gelirken, gece 01.00'de ise Irak ile Norveç sahaya çıkacak. Mücadeleler TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebiliyor.