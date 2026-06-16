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Haberler Yaşam TRT 1 CANLI İZLE LİNKİ! Fransa- Senegal 2026 Dünya Kupası Maçı şifresiz TRT 1 canlı izle yayını
Giriş Tarihi: 16.06.2026 19:13

TRT 1 CANLI İZLE LİNKİ! Fransa- Senegal 2026 Dünya Kupası Maçı şifresiz TRT 1 canlı izle yayını

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı, 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında tüm gün devam ederken futbolseverler karşılaşmaları yakından takip ediyor. Günün programında saat 22.00'de Fransa ile Senegal karşı karşıya gelirken, gece 01.00'de ise Irak ile Norveç sahaya çıkacak. Mücadeleler TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebiliyor.

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TRT 1 CANLI İZLE LİNKİ! Fransa- Senegal 2026 Dünya Kupası Maçı şifresiz TRT 1 canlı izle yayını

Dünya Kupası heyecanı 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında TRT 1 ekranlarında sürüyor. Günün programında Fransa ile Senegal karşılaşması öne çıkarken, diğer mücadelede Irak ile Norveç sahaya çıkıyor. Grup aşamasında oynanan bu kritik maçlar futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

TRT 1 CANLI İZLE LİNKİ! Fransa- Senegal 2026 Dünya Kupası Maçı şifresiz TRT 1 canlı izle yayını

FRANSA - SENEGAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa-Senegal 2026 FIFA Dünya Kupası I grubu maçı 16 Haziran Salı gecesi Türkiye saati ile 22:00'de başlayacak.

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TRT 1 CANLI İZLE LİNKİ! Fransa- Senegal 2026 Dünya Kupası Maçı şifresiz TRT 1 canlı izle yayını

IRAK-NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Irak-Norveç maçı 17 Haziran 2026 Çarşamba 01:00 tarihinde TRT 1 kanalında canlı yayınlanacak.

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TRT 1 CANLI İZLE LİNKİ! Fransa- Senegal 2026 Dünya Kupası Maçı şifresiz TRT 1 canlı izle yayını

TRT 1 CANLI İZLE

Dünya Kupası grup maçlarını aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

TRT 1 CANLI İZLE LİNKİ! Fransa- Senegal 2026 Dünya Kupası Maçı şifresiz TRT 1 canlı izle yayını
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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