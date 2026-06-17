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Gornik Zabrze nerenin takımı hangi ülkenin, kadrosunda kimler var? Fenerbahçe'nin rakibi Gornik Zabrze
Giriş Tarihi: 17.06.2026 14:43
Güncelleme Tarihi: 17.06.2026 14:54
Gornik Zabrze nerenin takımı hangi ülkenin, kadrosunda kimler var? Fenerbahçe'nin rakibi Gornik Zabrze
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme turu kuraları çekildi ve Süper Lig'in ikinci sırasında tamamlayan Fenerbahçe'nin rakibi Górnik Zabrze oldu. Bu eşleşmenin ardından futbolseverler Górnik Zabrze hangi ülkenin takımı ve kadrosunda kimler var sorularına yanıt aramaya başladı. İşte takım hakkında merak edilenler…