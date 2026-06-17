Gornik Zabrze nerenin takımı hangi ülkenin, kadrosunda kimler var? Fenerbahçe’nin rakibi Gornik Zabrze

GÓRNİK ZABRZE'NİN BAŞARILARI

Polonya futbolunun en üst düzey ligi olan Ekstraklasa'da mücadele eden ekip, ülke tarihinin en başarılı ve en çok taraftara sahip kulüplerinden biri olarak kabul edilir. Tarihinde 14 Polonya Ligi şampiyonluğu bulunan kulüp, özellikle 1960'lı ve 80'li yıllarda Polonya futboluna damga vurmuştur.