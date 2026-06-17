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Haberler Yaşam Gornik Zabrze nerenin takımı hangi ülkenin, kadrosunda kimler var? Fenerbahçe'nin rakibi Gornik Zabrze
Giriş Tarihi: 17.06.2026 14:43 Güncelleme Tarihi: 17.06.2026 14:54

Gornik Zabrze nerenin takımı hangi ülkenin, kadrosunda kimler var? Fenerbahçe'nin rakibi Gornik Zabrze

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme turu kuraları çekildi ve Süper Lig'in ikinci sırasında tamamlayan Fenerbahçe'nin rakibi Górnik Zabrze oldu. Bu eşleşmenin ardından futbolseverler Górnik Zabrze hangi ülkenin takımı ve kadrosunda kimler var sorularına yanıt aramaya başladı. İşte takım hakkında merak edilenler…

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Gornik Zabrze nerenin takımı hangi ülkenin, kadrosunda kimler var? Fenerbahçe’nin rakibi Gornik Zabrze

UEFA Şampiyonlar Ligi 2.Eleme turu kura çekiminin ardından Fenerbahçe'nin rakibi Polonya ekibi Górnik Zabrze oldu. Polonya'nın Zabrze kentini temsil eden kulüp, ülke futbolunun en köklü ve en çok şampiyonluk yaşayan takımlarından biri olarak biliniyor. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarına katılabilmek için kritik eşleşmede Górnik Zabrze engelini aşmaya çalışacak.

Gornik Zabrze nerenin takımı hangi ülkenin, kadrosunda kimler var? Fenerbahçe’nin rakibi Gornik Zabrze

GÓRNİK ZABRZE HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Górnik Zabrze, Polonya'nın Zabrze şehrinde faaliyet gösteren profesyonel futbol kulübüdür. Polonya futbol tarihinin en başarılı ekiplerinden biri olarak gösterilmekte.

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Gornik Zabrze nerenin takımı hangi ülkenin, kadrosunda kimler var? Fenerbahçe’nin rakibi Gornik Zabrze

GÓRNİK ZABRZE'NİN BAŞARILARI

Polonya futbolunun en üst düzey ligi olan Ekstraklasa'da mücadele eden ekip, ülke tarihinin en başarılı ve en çok taraftara sahip kulüplerinden biri olarak kabul edilir. Tarihinde 14 Polonya Ligi şampiyonluğu bulunan kulüp, özellikle 1960'lı ve 80'li yıllarda Polonya futboluna damga vurmuştur.

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Gornik Zabrze nerenin takımı hangi ülkenin, kadrosunda kimler var? Fenerbahçe’nin rakibi Gornik Zabrze

GÓRNİK ZABRZE'NİN KADROSUNDA KİMLER VAR?

Fizik gücüne dayalı disiplinli oyun yapısıyla dikkat çeken Polonya ekibinin kadrosunda öne çıkan en büyük isim, bir dönem Galatasaray forması da giyen Alman futbol efsanesi Lukas Podolski'dir.

Gornik Zabrze nerenin takımı hangi ülkenin, kadrosunda kimler var? Fenerbahçe’nin rakibi Gornik Zabrze

FENERBAHÇE-GÓRNİK ZABRZE MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Lig aşamasından turnuvaya katılan Fenerbahçe, Polonya ekibi Górnik Zabrze'nin ile eşleşti.İkinci eleme turu ilk maçları, 21-22 Temmuz'da oynanacak. Rövanş mücadelesi ise 28-29 Temmuz'da oynanacak. Fenerbahçe ilk maçı sahasında oynarken, rövanş mücadelesi için Polonya'ya gidecek.

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