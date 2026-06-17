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Giriş Tarihi: 17.06.2026 11:38 Güncelleme Tarihi: 17.06.2026 11:42

MİLLİ MAÇ HEYECANI DEVAM EDİYOR! Türkiye Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

A Milli Futbol Takımı'nın Paraguay ile oynayacağı karşılaşma öncesinde futbolseverlerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Ay-yıldızlı ekip, teknik heyetin belirleyeceği kadro ve oyun planıyla sahaya çıkmaya hazırlanırken gözler maçın tarihine, saatine ve yayıncı kanal bilgilerine çevrildi. Karşılaşma öncesinde muhtemel ilk 11'ler de sporseverler tarafından yakından takip ediliyor. İşte, Milli takımın son durumu ve mücadeleye ilişkin detaylar...

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MİLLİ MAÇ HEYECANI DEVAM EDİYOR! Türkiye Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler!

A Milli Futbol Takımı, Paraguay karşısında sahaya moral arayışıyla çıkacak. İlk grup maçında Avusturya'ya 2-0 mağlup olan ay-yıldızlı ekip, bu kez galibiyet elde ederek yeniden çıkış yakalamayı hedefliyor. Teknik heyetin yapacağı kadro tercihleri ve muhtemel ilk 11 merak edilirken, futbolseverler karşılaşmanın saatini ve canlı yayınlanacağı kanalı araştırıyor. Türkiye-Paraguay mücadelesi, milli takımın form durumu açısından da önemli göstergeler sunacak.

MİLLİ MAÇ HEYECANI DEVAM EDİYOR! Türkiye Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler!

TÜRKİYE - PARAGUAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda ikinci maçına çıkacak A Milli Futbol Takımı, Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlıların kritik mücadelesi, 20 Haziran 2026 Cumartesi günü Türkiye saati ile sabaha karşı 06.00'da başlayacak.

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MİLLİ MAÇ HEYECANI DEVAM EDİYOR! Türkiye Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler!

TÜRKİYE - PARAGUAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Türkiye ile Paraguay'ın karşı karşıya geleceği 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçı, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Santa Clara kentindeki Levi's Stadyumu'nda oynanacak.

Büyük heyecana sahne olması beklenen mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

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MİLLİ MAÇ HEYECANI DEVAM EDİYOR! Türkiye Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler!

MUHTEMEL 11

TÜRKİYE: Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Orkun (İsmail), Hakan, Can (Deniz), Barış, Arda, Kenan.

MİLLİ MAÇ HEYECANI DEVAM EDİYOR! Türkiye Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler!

MAÇIN HAKEMLERİ BELLİ OLDU

A Millî Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Paraguay ile oynayacağı karşılaşmanın hakem kadrosu açıklandı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Santa Clara kentinde bulunan San Francisco Bay Area Stadyumu'nda oynanacak mücadelede düdük, El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Barton'da olacak. 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da başlayacak maçta Barton'un yardımcılıklarını El Salvador'dan David Moran ile Nikaragua Futbol Federasyonu'ndan Antonio Pupiro üstlenecek.

Müsabakada Jamaika Futbol Federasyonu'ndan Oshane Nation dördüncü hakem olarak görev yapacak. Trinidad ve Tobago Futbol Federasyonu'ndan Caleb Wales ise yedek yardımcı hakem olacak.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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