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MİLLİ MAÇ HEYECANI DEVAM EDİYOR! Türkiye Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!
Giriş Tarihi: 17.06.2026 11:38
Güncelleme Tarihi: 17.06.2026 11:42
MİLLİ MAÇ HEYECANI DEVAM EDİYOR! Türkiye Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!
A Milli Futbol Takımı'nın Paraguay ile oynayacağı karşılaşma öncesinde futbolseverlerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Ay-yıldızlı ekip, teknik heyetin belirleyeceği kadro ve oyun planıyla sahaya çıkmaya hazırlanırken gözler maçın tarihine, saatine ve yayıncı kanal bilgilerine çevrildi. Karşılaşma öncesinde muhtemel ilk 11'ler de sporseverler tarafından yakından takip ediliyor. İşte, Milli takımın son durumu ve mücadeleye ilişkin detaylar...