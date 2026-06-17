MİLLİ MAÇ HEYECANI DEVAM EDİYOR! Türkiye Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler!

A Milli Futbol Takımı, Paraguay karşısında sahaya moral arayışıyla çıkacak. İlk grup maçında Avusturya'ya 2-0 mağlup olan ay-yıldızlı ekip, bu kez galibiyet elde ederek yeniden çıkış yakalamayı hedefliyor. Teknik heyetin yapacağı kadro tercihleri ve muhtemel ilk 11 merak edilirken, futbolseverler karşılaşmanın saatini ve canlı yayınlanacağı kanalı araştırıyor. Türkiye-Paraguay mücadelesi, milli takımın form durumu açısından da önemli göstergeler sunacak.