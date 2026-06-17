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VERGİ BORCU YAPILANDIRMA 2026: Hangi borçlar için geçerli, ne zaman başlıyor, nasıl yapılack?
Giriş Tarihi: 17.06.2026 14:10
VERGİ BORCU YAPILANDIRMA 2026: Hangi borçlar için geçerli, ne zaman başlıyor, nasıl yapılack?
Vergi borcu bulunan milyonlarca vatandaş ve işletmeyi ilgilendiren yapılandırma düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme kapsamında borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebilecek, 10 milyon liraya kadar olan borçların yapılandırılmasında ise teminat şartı aranmayacak. Ayrıca daha önce yapılandırmadan yararlanan ancak borcunu tamamlayamayan kişiler de yeniden başvuru yapabilecek. Yapılandırmanın kapsamı, başvuru şartları ve ödeme planına ilişkin detaylar merak ediliyor.