Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam VERGİ BORCU YAPILANDIRMA 2026: Hangi borçlar için geçerli, ne zaman başlıyor, nasıl yapılack?
Giriş Tarihi: 17.06.2026 14:10

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA 2026: Hangi borçlar için geçerli, ne zaman başlıyor, nasıl yapılack?

Vergi borcu bulunan milyonlarca vatandaş ve işletmeyi ilgilendiren yapılandırma düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme kapsamında borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebilecek, 10 milyon liraya kadar olan borçların yapılandırılmasında ise teminat şartı aranmayacak. Ayrıca daha önce yapılandırmadan yararlanan ancak borcunu tamamlayamayan kişiler de yeniden başvuru yapabilecek. Yapılandırmanın kapsamı, başvuru şartları ve ödeme planına ilişkin detaylar merak ediliyor.

  • ABONE OL
VERGİ BORCU YAPILANDIRMA 2026: Hangi borçlar için geçerli, ne zaman başlıyor, nasıl yapılack?

Kamu alacaklarının tahsilini kolaylaştırmayı amaçlayan yeni vergi borcu yapılandırması resmen yürürlüğe girdi. Yapılandırma uygulamasının dikkat çeken bir diğer yönü ise daha önce yapılandırma hakkından yararlanmış olan mükelleflere yeniden başvuru fırsatı sunulması oldu. Başvuruların nasıl yapılacağı ve hangi borçların kapsamda yer aldığı vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA 2026: Hangi borçlar için geçerli, ne zaman başlıyor, nasıl yapılack?

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA 2026

Hangi borçlar kapsamda?

5/6/2026 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 16/6/2026 tarihine kadar ödenmemiş olan ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı vergi dairelerince tahsil edilen tüm kamu alacakları kapsamda.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
VERGİ BORCU YAPILANDIRMA 2026: Hangi borçlar için geçerli, ne zaman başlıyor, nasıl yapılack?

HANGİ BORÇLAR KAPSAMA GİRMİYOR?

Özel tüketim vergisi, 2026 yılı gelir veya kurumlar vergisine mahsup edilecek geçici vergi, bunlara bağlı vergi ziyaı cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ile bu vergilerin beyannamelerine dair damga vergileri ile gecikme zamları kapsama girmiyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
VERGİ BORCU YAPILANDIRMA 2026: Hangi borçlar için geçerli, ne zaman başlıyor, nasıl yapılack?

BAŞVURULAR HANGİ SÜREDE YAPILACAK?

Borçluların, tecil ve taksitlendirme imkânından yararlanabilmeleri için durumlarına uygun dilekçe ile 31 Ağustos 2026 tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerekiyor. Tecil edilen borçların ilk taksiti eylül ayında başlayacak, eşit taksitler halinde ödenecek.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA 2026: Hangi borçlar için geçerli, ne zaman başlıyor, nasıl yapılack?

BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK?

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet adresi (gib.gov.tr), e-Devlet (www.turkiye.gov. tr), borçlu olunan vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla, diğer vergi daireleri aracılığıyla yazılı olarak yapılacak.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA 2026: Hangi borçlar için geçerli, ne zaman başlıyor, nasıl yapılack?

BORÇLAR KAÇ TAKSİTTE ÖDENECEK?

  • Tecil edilen borçlara ilişkin taksit sayısı; çok zor durum hali, alacağın türü ve borçlunun hukuki statüsü dikkate alınarak belirlendi. Likidite oranının 1'den büyük olması durumunda borç tecil edilmiyor. Likidite oranının 1 veya 1'den küçük ve 0.50'den büyük olması durumunda 18 aya kadar tecil yapılabiliyor.
VERGİ BORCU YAPILANDIRMA 2026: Hangi borçlar için geçerli, ne zaman başlıyor, nasıl yapılack?
  • Likidite oranının 0.50 veya 0.50'den küçük olması durumunda ise borçlar 36 aya kadar tecil edilebiliyor. Bunlar dışında kalan tüm borçluların borçları 48 eşit taksitte ödenecek.
  • Borçluların KDV ve BSMV borçları ile bunlara ilişkin vergi ziyaı cezaları, gecikme faizi ve gecikme zamları; bunların beyannamelerine dair damga vergileri ile gecikme zamları 12 eşit taksitte ödenecek. İl özel idareleri, belediyeler, YİKOB ile bunlara bağlı kuruluşların ve bu kuruluşların sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketlerin kapsamdaki tüm borçları, 72 eşit taksitte yatırılacak.
VERGİ BORCU YAPILANDIRMA 2026: Hangi borçlar için geçerli, ne zaman başlıyor, nasıl yapılack?

TAKSİT NASIL HESAPLANACAK?

Toplam borç tutarı, taksit sayısına bölünerek taksit tutarları hesaplanacak. Hesaplama sonucunda ortaya çıkan lira kesirleri ilk taksit tutarına eklenecek. Taksit tutarlarına uygulanacak tecil faizi ise hazırlanan ödeme planlarında ayın son günü esas alınarak hesaplanıp gösterilecek. Taksitlerin vadesinden önce ödenmesi mümkün. Bu durumda tecil faizi ödeme tarihi dikkate alınarak hesaplanacak.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA 2026: Hangi borçlar için geçerli, ne zaman başlıyor, nasıl yapılack?

TECİL EDİLEN BORÇLAR İÇİN TEMİNAT ŞARTI VAR MI?

10 milyon TL ve altında olan kamu alacakları için teminat alınmıyor. 10 milyon TL'nin üstünde olan kamu alacakları için bu tutarı aşan kısmın yarısı değerinde teminat alınıyor.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA 2026: Hangi borçlar için geçerli, ne zaman başlıyor, nasıl yapılack?

Daha önce tecil edilmiş veya 16/6/2026 tarihi itibarıyla değerlendirme aşamasında olan borçlar yeni avantajdan yararlanabilir mi?

Tebliğin yayımlandığı tarihte tecil edilmiş ve düzenli olarak ödenen borçlar da yeni uygulamadan yararlanabilecek. Daha önce borcunu yapılandıranlar isterlerse 31 Ağustos'a kadar başvurarak kalan taksitlerin yeniden tecil edilmesini talep edebilir.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA 2026: Hangi borçlar için geçerli, ne zaman başlıyor, nasıl yapılack?

MTV BORÇLARI DA KAPSAMDA

MTV borcu olanlar ne yapacak?

Motorlu taşıtlar vergisi borcu olanlar, her araç için hesaplanan toplam borç tutarı üzerinden başvuru yapmalı.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA 2026: Hangi borçlar için geçerli, ne zaman başlıyor, nasıl yapılack?

TRAFİK CEZALARI KAPSAMDA MI?

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre verilen trafik idari para cezaları, Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Hizmetleri Hakkında Kanun uyarınca tahsili gereken geçiş ücreti ve idari para cezalarından olan alacakların ve bunlara ilişkin fer'iler tecil edilebilir.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA 2026: Hangi borçlar için geçerli, ne zaman başlıyor, nasıl yapılack?

HER VERGİ DAİRESİNE AYRI BAŞVURU

Birden fazla vergi dairesine borç varsa ne olacak?

Birden fazla vergi dairesine borcun bulunması halinde, her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvuru yapılması gerekiyor.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA 2026: Hangi borçlar için geçerli, ne zaman başlıyor, nasıl yapılack?

Vergi dairesine olan borçlarının sadece bir kısmı için tecil istenir mi?

Hayır. Borçluların, vergi dairesine olan tebliğ kapsamındaki tüm borçları için tecil talebinde bulunmaları zorunlu.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA 2026: Hangi borçlar için geçerli, ne zaman başlıyor, nasıl yapılack?

EN FAZLA İKİ KEZ HAK VAR

Taksitler süresinde ödenmezse ne olur?

Taksitlerin ödeme süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde tecil ihlal edilmiş sayılıyor. Ancak bir takvim yılında en fazla iki taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi ihlal sebebi sayılmaz.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA 2026: Hangi borçlar için geçerli, ne zaman başlıyor, nasıl yapılack?

MİRASÇILAR DA YARARLANABİLİYOR

Mirasçılar da yararlanabiliyor mu?

Mirasçılar, kefiller, şirket ortakları, kanuni temsilciler gibi amme borcunun ödenmesinden sorumlu kişiler, sorumlu oldukları tutar için tebliğ hükümlerinden yararlanabiliyor.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA 2026: Hangi borçlar için geçerli, ne zaman başlıyor, nasıl yapılack?

ADİ VE KOLLEKTİF ŞİRKET ORTAKLARI YARARLANABİLİR Mİ?

Adi ve kollektif şirketlerin ortakları, şirket borçlarının tamamından müteselsilen sorumlu olduklarından, bu ortakların da sorumlu oldukları söz konusu borçlar için tebliğden yararlanmaları mümkün.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA 2026: Hangi borçlar için geçerli, ne zaman başlıyor, nasıl yapılack?

TECİLDEN YARARLANAN BORÇLU BORÇ DURUMUNU GÖSTEREN BELGE ALABİLİR Mİ?

Taksitlendirilen borçların, borç durumunu gösterir belgede yer almaması için, tecil edilen borç tutarının (tecil faizi hariç) en az %10'unun ödenmiş olması gerek.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA