VERGİ BORCU YAPILANDIRMA 2026: Hangi borçlar için geçerli, ne zaman başlıyor, nasıl yapılack?

Kamu alacaklarının tahsilini kolaylaştırmayı amaçlayan yeni vergi borcu yapılandırması resmen yürürlüğe girdi. Yapılandırma uygulamasının dikkat çeken bir diğer yönü ise daha önce yapılandırma hakkından yararlanmış olan mükelleflere yeniden başvuru fırsatı sunulması oldu. Başvuruların nasıl yapılacağı ve hangi borçların kapsamda yer aldığı vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.