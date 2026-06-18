Muhtemel Aşk 1.bölüm izle: Show TV’nin yeni dizisi Muhtemel Aşk ilk bölüm izle ekranı!

Çaresiz kalan Defne, Bartıner Holding'in varisi olan okuldan arkadaşından borç isteyecektir. Defne bu kararla kendisini ait olmadığını düşündüğü bir davetin içinde bulur. O gece, yalnızca kariyerini değil, kalbini de etkileyecek karşılaşmalara sahne olacaktır. Karizmatik mimar Tolga Erez ve güçlü iş insanı Kadir Emindağ ile yolları kesişen Defne, farkında olmadan kendisini hayatını tamamen değiştirecek olayların merkezinde bulur. Attığı tek bir adım, onu geri dönüşü olmayan bir yolculuğun başlangıcına sürükleyecektir.