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Giriş Tarihi: 18.06.2026 17:54

Muhtemel Aşk 1.bölüm izle: Show TV'nin yeni dizisi Muhtemel Aşk ilk bölüm izle ekranı!

Show TV'nin yeni dizisi Muhtemel Aşk, ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı yapım, romantik ve duygusal hikayesiyle dikkat çekiyor. Dizinin yayınlanmasının ardından izleyiciler, Muhtemel Aşk 1. bölüm izle seçeneklerini araştırmaya başladı. Kariyerine odaklanan Defne'nin hayatını değiştiren gelişmeler ilk bölümde ekrana gelecek.

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Muhtemel Aşk 1.bölüm izle: Show TV’nin yeni dizisi Muhtemel Aşk ilk bölüm izle ekranı!

Show TV ekranlarında başlayan Muhtemel Aşk, ilk bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerini paylaştığı dizide, kariyerine odaklanan Defne'nin hayatına giren iki farklı adamla yaşadığı değişim ekrana taşınıyor. Dizinin yayınlanmasının ardından Muhtemel Aşk 1. bölüm izle aramaları da yoğunluk kazandı. İlk bölümde karakterlerin hayatlarını etkileyecek gelişmeler izleyiciyle buluşacak.

Muhtemel Aşk 1.bölüm izle: Show TV’nin yeni dizisi Muhtemel Aşk ilk bölüm izle ekranı!

MUHTEMEL AŞK 1.BÖLÜM İZLE

Muhtemel Aşk dizisi ilk bölümüyle ekranlara geliyor. Diziye dair bölümlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/muhtemel-ask/3072

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Muhtemel Aşk 1.bölüm izle: Show TV’nin yeni dizisi Muhtemel Aşk ilk bölüm izle ekranı!

MUHTEMEL AŞK 1.BÖLÜM ÖZETİ

Başarılı avukat Defne Derin, ailesinin yükünü omuzlarında taşırken bir yandan da ortağı olduğu hukuk bürosunu ayakta tutmaya çalışmaktadır. Ancak beklenmedik bir kriz, onu hayatının en zor kararlarından biriyle karşı karşıya bırakır.

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Muhtemel Aşk 1.bölüm izle: Show TV’nin yeni dizisi Muhtemel Aşk ilk bölüm izle ekranı!

Çaresiz kalan Defne, Bartıner Holding'in varisi olan okuldan arkadaşından borç isteyecektir. Defne bu kararla kendisini ait olmadığını düşündüğü bir davetin içinde bulur. O gece, yalnızca kariyerini değil, kalbini de etkileyecek karşılaşmalara sahne olacaktır. Karizmatik mimar Tolga Erez ve güçlü iş insanı Kadir Emindağ ile yolları kesişen Defne, farkında olmadan kendisini hayatını tamamen değiştirecek olayların merkezinde bulur. Attığı tek bir adım, onu geri dönüşü olmayan bir yolculuğun başlangıcına sürükleyecektir.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#SHOW TV

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