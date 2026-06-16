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Giriş Tarihi: 16.06.2026 07:56

Yeşil Burun Adaları kalecisi Vozinha kimdir, hangi takımda oynuyor? Vozinha takipçi rekoru kırdı!

Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nın deneyimli kalecisi Vozinha, son günlerde sosyal medyada en çok konuşulan futbolcular arasında yer alıyor. Sahadaki performansının yanı sıra kısa sürede ulaştığı takipçi sayısıyla, futbolseverlerin gündemine oturdu. Bunun ardından birçok kişi Vozinha'nın kariyerini, yaşını ve hangi takımın formasını giydiğini araştırmaya başladı.

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Yeşil Burun Adaları kalecisi Vozinha kimdir, hangi takımda oynuyor? Vozinha takipçi rekoru kırdı!

Vozinha, Yeşil Burun Adaları'nın İspanya ile oynadığı maçın ardından sosyal medyada büyük ilgi gördü. Karşılaşmadaki performansıyla dikkat çeken kaleci, kısa süre içinde binlerce yeni takipçi kazanarak adeta rekor kırdı. Futbol kariyerini uzun yıllardır sürdüren tecrübeli eldivenin hangi kulüpte oynadığı ve milli takım geçmişi merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte, detaylar...

Yeşil Burun Adaları kalecisi Vozinha kimdir, hangi takımda oynuyor? Vozinha takipçi rekoru kırdı!

VOZİNHA TAKİPÇİ REKORU KIRDI!

Vozinha, İspanya karşısında 0-0 sona eren 2026 Dünya Kupası maçında yaptığı 7 kurtarışla dünya gündemine oturdu ve sosyal medyada milyonlarca yeni takipçi kazandı.

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Yeşil Burun Adaları kalecisi Vozinha kimdir, hangi takımda oynuyor? Vozinha takipçi rekoru kırdı!

YEŞİL BURUN ADALARI KALECİSİ VOZINHA KİMDİR?

Josimar Dias (d. 3 Haziran 1986; Mindelo, São Vicente, Cape Verde) veya bilinen ismiyle Vozinha, Yeşil Burun Adaları millî futbol takımında ve kaleci pozisyonunda görev yapan futbolcudur. Vozinha futbol kariyerine 2009 yılında Batuque FC takımında başlamıştır.

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Yeşil Burun Adaları kalecisi Vozinha kimdir, hangi takımda oynuyor? Vozinha takipçi rekoru kırdı!

VOZINHA HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Yeşil Burun Adaları'nın tecrübeli kalecisi Vozinha, kulüp kariyerini Portekiz'in GD Chaves takımında sürdürüyor. 40 yaşındaki file bekçisi, İspanya karşısındaki başarılı performansının ardından dünya çapında büyük ilgi gördü ve sosyal medyada milyonlarca yeni takipçiye ulaştı.

Yeşil Burun Adaları kalecisi Vozinha kimdir, hangi takımda oynuyor? Vozinha takipçi rekoru kırdı!
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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