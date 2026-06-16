Yeşil Burun Adaları kalecisi Vozinha kimdir, hangi takımda oynuyor? Vozinha takipçi rekoru kırdı!

Vozinha, Yeşil Burun Adaları'nın İspanya ile oynadığı maçın ardından sosyal medyada büyük ilgi gördü. Karşılaşmadaki performansıyla dikkat çeken kaleci, kısa süre içinde binlerce yeni takipçi kazanarak adeta rekor kırdı. Futbol kariyerini uzun yıllardır sürdüren tecrübeli eldivenin hangi kulüpte oynadığı ve milli takım geçmişi merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte, detaylar...