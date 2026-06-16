Haberler
Yaşam
Yeşil Burun Adaları kalecisi Vozinha kimdir, hangi takımda oynuyor? Vozinha takipçi rekoru kırdı!
Giriş Tarihi: 16.06.2026 07:56
Yeşil Burun Adaları kalecisi Vozinha kimdir, hangi takımda oynuyor? Vozinha takipçi rekoru kırdı!
Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nın deneyimli kalecisi Vozinha, son günlerde sosyal medyada en çok konuşulan futbolcular arasında yer alıyor. Sahadaki performansının yanı sıra kısa sürede ulaştığı takipçi sayısıyla, futbolseverlerin gündemine oturdu. Bunun ardından birçok kişi Vozinha'nın kariyerini, yaşını ve hangi takımın formasını giydiğini araştırmaya başladı.