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SON DAKİKA… Bursa’da yan bakma kavgası silahlı saldırıya dönüştü! Dehşet anları kamerada…
Giriş Tarihi: 13.06.2026 15:39
Güncelleme Tarihi: 13.06.2026 16:10
SON DAKİKA… Bursa’da yan bakma kavgası silahlı saldırıya dönüştü! Dehşet anları kamerada…
SON DAKİKA… Bursa'da iddiaya göre "yan bakma" nedeniyle çıkan kavga, ertesi gün silahlı saldırıya dönüştü. Bacaklarından vurulan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, olay anı hem güvenlik kamerasına hem de bir motorcunun kask kamerasına yansıdı. Polis saldırganı yakalamak için operasyon başlattı.