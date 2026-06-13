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Haberler Yaşam SON DAKİKA… Bursa’da yan bakma kavgası silahlı saldırıya dönüştü! Dehşet anları kamerada…
Giriş Tarihi: 13.06.2026 15:39 Güncelleme Tarihi: 13.06.2026 16:10

SON DAKİKA… Bursa’da yan bakma kavgası silahlı saldırıya dönüştü! Dehşet anları kamerada…

SON DAKİKA… Bursa'da iddiaya göre "yan bakma" nedeniyle çıkan kavga, ertesi gün silahlı saldırıya dönüştü. Bacaklarından vurulan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, olay anı hem güvenlik kamerasına hem de bir motorcunun kask kamerasına yansıdı. Polis saldırganı yakalamak için operasyon başlattı.

İHA
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SON DAKİKA… Bursa’da yan bakma kavgası silahlı saldırıya dönüştü! Dehşet anları kamerada…

Olay, Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre dün taraflar arasında "yan bakma" nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmesiyle son bulan olayın ardından taraflar arasındaki husumet devam etti.

SON DAKİKA… Bursa’da yan bakma kavgası silahlı saldırıya dönüştü! Dehşet anları kamerada…

Bugün mahalleye gelen bir şüpheli, tartışma yaşadığı 2 kişiye tabancayla ateş açtı. Kurşunların bacaklarına isabet ettiği 2 kişi yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

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SON DAKİKA… Bursa’da yan bakma kavgası silahlı saldırıya dönüştü! Dehşet anları kamerada…

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da dehşet anları kamerada: 'Yan bakma' kavgası silahlı saldırıya dönüştü! | Video

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SON DAKİKA… Bursa’da yan bakma kavgası silahlı saldırıya dönüştü! Dehşet anları kamerada…

Öte yandan silahlı saldırı anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

SON DAKİKA… Bursa’da yan bakma kavgası silahlı saldırıya dönüştü! Dehşet anları kamerada…

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.

SON DAKİKA… Bursa’da yan bakma kavgası silahlı saldırıya dönüştü! Dehşet anları kamerada…
#BURSA

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