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SON DAKİKA | Dexter’den esinlenerek Dinara Alya Urkasimova’yı katletmişti! Metin Kapusuz için istenilen ceza belli oldu
Giriş Tarihi: 14.06.2026 07:07
Güncelleme Tarihi: 14.06.2026 07:08
SON DAKİKA | Dexter’den esinlenerek Dinara Alya Urkasimova’yı katletmişti! Metin Kapusuz için istenilen ceza belli oldu
Son dakika haberi: Çanakkale'de Özbek sevgilisi Dinara Alya Urkasimova'yı öldürdükten sonra streç filme sarıp kokmaması için klimanın altına koyan katil Metin Kapusuz, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.