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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Dexter’den esinlenerek Dinara Alya Urkasimova’yı katletmişti! Metin Kapusuz için istenilen ceza belli oldu
Giriş Tarihi: 14.06.2026 07:07 Güncelleme Tarihi: 14.06.2026 07:08

SON DAKİKA | Dexter’den esinlenerek Dinara Alya Urkasimova’yı katletmişti! Metin Kapusuz için istenilen ceza belli oldu

Son dakika haberi: Çanakkale'de Özbek sevgilisi Dinara Alya Urkasimova'yı öldürdükten sonra streç filme sarıp kokmaması için klimanın altına koyan katil Metin Kapusuz, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Cennete ÜSTEMEL
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SON DAKİKA | Dexter’den esinlenerek Dinara Alya Urkasimova’yı katletmişti! Metin Kapusuz için istenilen ceza belli oldu

Son dakika haberi: Olay geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Merkez Esenler Mahallesi Kocatepe Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde meydan geldi.

SON DAKİKA | Dexter’den esinlenerek Dinara Alya Urkasimova’yı katletmişti! Metin Kapusuz için istenilen ceza belli oldu

Ankara'da yaşayan ve kendisini zengin bir iş adamı olarak tanıtan Metin Kapusuz ile Dinara Alya Urkasimova, sosyal medyada tanışarak kısa sürede sevgili oldu.

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SON DAKİKA | Dexter’den esinlenerek Dinara Alya Urkasimova’yı katletmişti! Metin Kapusuz için istenilen ceza belli oldu

İddiaya göre, yakınlarının mesajlarına sürekli sesli mesaj atarak cevap veren Urkasimova'nın yazılı olarak dönüş yapmasından şüphelenen yakınları, talihsiz kadının evinin kapısını çaldı.

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SON DAKİKA | Dexter’den esinlenerek Dinara Alya Urkasimova’yı katletmişti! Metin Kapusuz için istenilen ceza belli oldu

Kapıyı açan Kapusuz, sevgilisinin düğün hazırlıkları için İskenderun'a gittiğini söyleyerek gelenlere kavun ikram etti.

SON DAKİKA | Dexter’den esinlenerek Dinara Alya Urkasimova’yı katletmişti! Metin Kapusuz için istenilen ceza belli oldu

Talihsiz kadının yakınları odadaki bazı eşyaların kolilere yerleştirilmesinden ve kokudan şüphelenerek durumu polise bildirdi.

SON DAKİKA | Dexter’den esinlenerek Dinara Alya Urkasimova’yı katletmişti! Metin Kapusuz için istenilen ceza belli oldu

Adrese sevk edilen ekipler içeriye girdiğinde, klimanın altında streç filme sarılmış halde duran Urkasimova'nın cansız bedeniyle karşılaştı.

SON DAKİKA | Dexter’den esinlenerek Dinara Alya Urkasimova’yı katletmişti! Metin Kapusuz için istenilen ceza belli oldu

Eve gelen ekiplerde gözaltına alınan Kapusuz'un, kurbanlarını streç filme sararak canlı canlı öldüren Dexter dizisinden esinlendiği belirlendi. Otopsi için hastane morguna götürülen kadının streç filmini açmak 3 saat sürdü.

SON DAKİKA | Dexter’den esinlenerek Dinara Alya Urkasimova’yı katletmişti! Metin Kapusuz için istenilen ceza belli oldu

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Çanakkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Kapusuz, suçlamaları reddederek kız arkadaşına masaj yaparken kalp krizi geçirdiğini, öldüğünü fark edince paniklediğini ve eşyaları paketlemek için sipariş ettiği streç filmi ile her yerini sardığını daha sonra ise klimanın altına taşıdığını söyledi.

SON DAKİKA | Dexter’den esinlenerek Dinara Alya Urkasimova’yı katletmişti! Metin Kapusuz için istenilen ceza belli oldu

Mahkeme, katil Metin Kapusuz'u "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

#ÇANAKKALE

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