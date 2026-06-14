SON DAKİKA | Dexter’den esinlenerek Dinara Alya Urkasimova’yı katletmişti! Metin Kapusuz için istenilen ceza belli oldu

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET



Çanakkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Kapusuz, suçlamaları reddederek kız arkadaşına masaj yaparken kalp krizi geçirdiğini, öldüğünü fark edince paniklediğini ve eşyaları paketlemek için sipariş ettiği streç filmi ile her yerini sardığını daha sonra ise klimanın altına taşıdığını söyledi.



