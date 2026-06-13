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LGS TABAN PUANLARI 2026: LGS kaç puanla hangi liseye girilir? Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi taban puanları
Giriş Tarihi: 13.06.2026 20:33
LGS TABAN PUANLARI 2026: LGS kaç puanla hangi liseye girilir? Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi taban puanları
13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilen LGS'nin ardından öğrenciler puan hesaplamalarına ve tercih araştırmalarına başladı. Sınavdan çıkarken yaptıkları netleri değerlendiren adaylar, tahmini puanlarına göre hangi liselere yerleşebileceklerini merak ediyor. Özellikle 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380 ve 400 puan aralığında bulunan öğrenciler için liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri yakından takip ediliyor.