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Haberler Yaşam LGS TABAN PUANLARI 2026: LGS kaç puanla hangi liseye girilir? Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi taban puanları
Giriş Tarihi: 13.06.2026 20:33

LGS TABAN PUANLARI 2026: LGS kaç puanla hangi liseye girilir? Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi taban puanları

13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilen LGS'nin ardından öğrenciler puan hesaplamalarına ve tercih araştırmalarına başladı. Sınavdan çıkarken yaptıkları netleri değerlendiren adaylar, tahmini puanlarına göre hangi liselere yerleşebileceklerini merak ediyor. Özellikle 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380 ve 400 puan aralığında bulunan öğrenciler için liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri yakından takip ediliyor.

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LGS TABAN PUANLARI 2026: LGS kaç puanla hangi liseye girilir? Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi taban puanları

LGS maratonu 13 Haziran Cumartesi günü tamamlanırken, öğrenciler için şimdi puan ve tercih hesaplama süreci başladı. Sözel ve sayısal oturumların ardından adaylar, elde etmeyi bekledikleri puanlarla hangi liseleri tercih edebileceklerini araştırıyor. Geçtiğimiz yılın yerleştirme sonuçları ve taban puanları, 220 puandan 400 puana kadar farklı puan aralıklarında tercih yapacak öğrenciler için önemli bir rehber niteliği taşıyor.

LGS TABAN PUANLARI 2026: LGS kaç puanla hangi liseye girilir? Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi taban puanları

2026 LGS LİSE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

Lise taban puanı, ilgili lisenin son alım yaptığı en düşük puanı ifade ediyor. 2026 yılında henüz yerleştirme işlemleri yapılmadığından bu yılın taban ve tavan puanları, yüzdelik dilimleri henüz belli olmadı.

Sınavın zorluk, kolaylık derecesine göre lise taban puanları her yıl farklılık gösteriyor. LGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih olan 10 Temmuz'da tercihlere esas kontenjan tabloları MEB'in resmi internet sayfasından duyurulacak.

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LGS TABAN PUANLARI 2026: LGS kaç puanla hangi liseye girilir? Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi taban puanları

Öğrenciler, geçtiğimiz yılın taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini dikkate alarak tercihlerini şekillendirecek.

İşte Türkiye'nin bazı şehirlerine göre öne çıkan liselerin geçtiğimiz yılki (2025) taban puanları:

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LGS TABAN PUANLARI 2026: LGS kaç puanla hangi liseye girilir? Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi taban puanları

İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI

Beyoğlu / Galatasaray Lisesi / Fransızca - 500

Beşiktaş / Kabataş Erkek Lisesi / Almanca - 500

Kadıköy / İstanbul Atatürk Fen Lisesi / Almanca - 493,9643

Fatih / Cağaloğlu Anadolu Lisesi / Almanca - 491,796

Üsküdar / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi / İngilizce - 489,0189

Fatih / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Arapça - 428,2734

Başakşehir / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce - 426, 8799

Arnavutköy / İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Almanca - 424,5483

LGS TABAN PUANLARI 2026: LGS kaç puanla hangi liseye girilir? Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi taban puanları

ANKARA LİSE TABAN PUANLARI

Çankaya / Ankara Fen Lisesi / İngilizce - 494,5096

Pursaklar / Ankara Pursaklar Fen Lisesi / İngilizce - 489,0189

Yenimahalle / Atatürk Anadolu Lisesi / İngilizce - 481,7319

Elmadağ / Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / İngilizce - 480,2425

LGS TABAN PUANLARI 2026: LGS kaç puanla hangi liseye girilir? Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi taban puanları

İZMİR LİSELERİ TABAN PUANLARI

Bornova / İzmir Fen Lisesi / İngilizce - 493,9643

Konak / Atatürk Lisesi / İngilizce - 484,6862

Bornova / Bornova Anadolu Lisesi / Almanca - 484,1567

Konak / İzmir Kız Lisesi / İngilizce - 468,1166

Karşıyaka / Karşıyaka 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi / İngilizce - 438,2429

Karabağlar / İzmir Anadolu Lisesi / Almanca - 435,1297

LGS TABAN PUANLARI 2026: LGS kaç puanla hangi liseye girilir? Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi taban puanları

2026 LGS SONUÇ VE TERCİH SÜRECİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre sınav sonuçları, 10 Temmuz'da " www.meb.gov.tr " adresinden ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Tercihlere göre esas içerik tabloları da aynı anda yayımlanacak.

LGS TABAN PUANLARI 2026: LGS kaç puanla hangi liseye girilir? Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi taban puanları

LGS sınavına katılım sağlayan öğrenciler tercih işlemleri, 13-24 Temmuz'da yapabilecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek.

Yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları ise 5-14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

LGS TABAN PUANLARI 2026: LGS kaç puanla hangi liseye girilir? Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi taban puanları
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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