Haiti - İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Haiti - İskoçya Dünya Kupası maçı

Dünya Kupası grup aşamasında sahaya çıkacak Haiti ve İskoçya, ilk maçlarında kritik bir puan mücadelesi verecek. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbol tutkunları, maçın ne zaman oynanacağını, saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Haiti - İskoçya mücadelesi öncesinde gözler maç programına çevrildi.