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Haiti - İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Haiti - İskoçya Dünya Kupası maçı
Giriş Tarihi: 14.06.2026 00:00
Güncelleme Tarihi: 14.06.2026 23:58
Haiti - İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Haiti - İskoçya Dünya Kupası maçı
2026 FIFA Dünya Kupası'nda C Grubu heyecanı Haiti ile İskoçya arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak isteyen iki takımın karşılaşması öncesinde futbolseverler maçın tarihini, saatini ve yayıncı kanal bilgisini araştırıyor. Haiti - İskoçya maçına ilişkin detaylar sporseverlerin gündeminde yer alıyor.