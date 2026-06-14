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Haberler Yaşam Haiti - İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Haiti - İskoçya Dünya Kupası maçı
Giriş Tarihi: 14.06.2026 00:00 Güncelleme Tarihi: 14.06.2026 23:58

Haiti - İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Haiti - İskoçya Dünya Kupası maçı

2026 FIFA Dünya Kupası'nda C Grubu heyecanı Haiti ile İskoçya arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak isteyen iki takımın karşılaşması öncesinde futbolseverler maçın tarihini, saatini ve yayıncı kanal bilgisini araştırıyor. Haiti - İskoçya maçına ilişkin detaylar sporseverlerin gündeminde yer alıyor.

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Haiti - İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Haiti - İskoçya Dünya Kupası maçı

Dünya Kupası grup aşamasında sahaya çıkacak Haiti ve İskoçya, ilk maçlarında kritik bir puan mücadelesi verecek. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbol tutkunları, maçın ne zaman oynanacağını, saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Haiti - İskoçya mücadelesi öncesinde gözler maç programına çevrildi.

Haiti - İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Haiti - İskoçya Dünya Kupası maçı

HAİTİ - İSKOÇYA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA,

Haiti ile İskoçya, 2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu'nda 14 Haziran Pazar karşı karşıya geliyor.

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Haiti - İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Haiti - İskoçya Dünya Kupası maçı

HAİTİ - İSKOÇYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Kanada'da oynanacak mücadele saat 04.00'te başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

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Haiti - İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Haiti - İskoçya Dünya Kupası maçı
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Haiti - İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Haiti - İskoçya Dünya Kupası maçı
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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