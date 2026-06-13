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A101 AKTÜEL ÜRÜNLER BU HAFTAI!🛒 13 - 19 Haziran A101'de neler var, indirimli mi?
Giriş Tarihi: 13.06.2026 22:21
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER BU HAFTAI!🛒 13 - 19 Haziran A101'de neler var, indirimli mi?
A101'in 13 - 19 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu alışveriş tutkunlarının gündeminde yer alıyor. Yeni haftada market raflarında yer alacak indirimli ürünleri incelemek isteyen vatandaşlar, kampanya kapsamındaki fırsatları araştırıyor. Gıdadan temizlik ürünlerine, elektronik ürünlerden ev gereçlerine kadar birçok kategoride dikkat çeken indirimler bulunuyor.