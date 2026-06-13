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Haberler Yaşam A101 AKTÜEL ÜRÜNLER BU HAFTAI!🛒 13 - 19 Haziran A101'de neler var, indirimli mi?
Giriş Tarihi: 13.06.2026 22:21

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER BU HAFTAI!🛒 13 - 19 Haziran A101'de neler var, indirimli mi?

A101'in 13 - 19 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu alışveriş tutkunlarının gündeminde yer alıyor. Yeni haftada market raflarında yer alacak indirimli ürünleri incelemek isteyen vatandaşlar, kampanya kapsamındaki fırsatları araştırıyor. Gıdadan temizlik ürünlerine, elektronik ürünlerden ev gereçlerine kadar birçok kategoride dikkat çeken indirimler bulunuyor.

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A101 AKTÜEL ÜRÜNLER BU HAFTAI!🛒 13 - 19 Haziran A101’de neler var, indirimli mi?

A101'in yeni hafta kampanyaları belli olurken, 13 - 19 Haziran aktüel ürünler kataloğu da yoğun ilgi görüyor. Uygun fiyatlı ürünleri kaçırmak istemeyen tüketiciler, bu hafta satışa sunulacak ürünleri ve indirim oranlarını merak ediyor. Haftanın fırsatları arasında birçok temel ihtiyaç ürünü ve çeşitli kategorilerde avantajlı seçenekler yer alıyor.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER BU HAFTAI!🛒 13 - 19 Haziran A101’de neler var, indirimli mi?

A101 13 - 14 HAZİRAN KATALOĞU!

  • Poşetli Bütün Piliç — 99 TL/kg
  • 30'lu Yumurta (M Boy 53-62 g) — 112,50 TL
  • Piliç But Izgara — 269 TL/kg
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A101 AKTÜEL ÜRÜNLER BU HAFTAI!🛒 13 - 19 Haziran A101’de neler var, indirimli mi?

A101 AKTÜEL TAZENİN YILDIZLARI!

  • İthal Muz — 109,50 TL/kg
  • Avokado — 34,90 TL/adet
  • Mantar Tabak 300 g — 54,90 TL/adet
  • Şeker Domates Paket 250 g — 45,90 TL/adet
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A101 AKTÜEL ÜRÜNLER BU HAFTAI!🛒 13 - 19 Haziran A101’de neler var, indirimli mi?

13 - 19 HAZİRAN 2026 A101 HAFTANIN YILDIZLARI KATALOĞU

10 TL ve üzeri alışverişlerinizde;

  • Ton balığı - 299 TL

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER BU HAFTAI!🛒 13 - 19 Haziran A101’de neler var, indirimli mi?
  • Kaşar Peyniri 500 gr 229 TL
  • Yarım Yağlı Tost Peyniri 1 Kg 325 TL
  • Süzme Peynir 1 Kg 259 TL
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER BU HAFTAI!🛒 13 - 19 Haziran A101’de neler var, indirimli mi?
  • Çay 1 Kg 279,95 TL
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER BU HAFTAI!🛒 13 - 19 Haziran A101’de neler var, indirimli mi?

13 - 19 HAZİRAN 2026 A101 HAFTANIN YILDIZLARI KATALOĞU

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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