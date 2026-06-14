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Giriş Tarihi: 14.06.2026 09:03

KARNE GÜNÜ TARİHİ 2026: Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak, kaç gün kaldı?

2025-2026 eğitim öğretim yılının son haftalarına girilirken yaz tatili heyecanı öğrencileri sardı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için karne günü yaklaşırken, MEB tarafından belirlenen kapanış takvimi yeniden gündeme geldi. Uzun eğitim maratonunun ardından milyonlarca öğrenci yaz tatiline hazırlanıyor. Peki, okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak, kaç gün kaldı

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KARNE GÜNÜ TARİHİ 2026: Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak, kaç gün kaldı?

Öğrenciler için yılın en heyecanlı dönemlerinden biri yaklaşırken, 2026 yaz tatili tarihi yeniden gündeme taşındı. Eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşılmasıyla birlikte karne hazırlıkları hız kazanırken, öğrenciler yoğun geçen dönemin ardından tatil planları yapmaya başladı. İşte, 2025-2026 yılı karne günü tarihi...

KARNE GÜNÜ TARİHİ 2026: Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak, kaç gün kaldı?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre öğrenciler bu yıl yaz tatiline 26 Haziran 2026 Cuma günü çıkacak. Türkiye genelindeki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, aynı gün düzenlenecek karne törenlerinin ardından uzun yaz tatiline merhaba diyecek.

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KARNE GÜNÜ TARİHİ 2026: Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak, kaç gün kaldı?

KARNELER SAAT KAÇTA DAĞITILACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte öğrenciler karne heyecanı yaşayacak. Okullarda karne dağıtım saatleri, okul yönetimlerinin hazırladığı programa göre değişiklik gösterebilse de, törenlerin çoğunlukla sabah saatlerinde yapılması bekleniyor. Genel uygulamaya göre öğrenciler karnelerini 10.00 ile 11.00 saatleri arasında teslim alacak.

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KARNE GÜNÜ TARİHİ 2026: Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak, kaç gün kaldı?

2026-2027 OKULLARIN AÇILACAĞI TARİH AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimiyle birlikte okulların açılış tarihi netleşti. Yeni döneme ilişkin çalışma planında; ders başlangıç ve bitiş tarihleri, öğretmenlerin mesleki çalışma programı, öğrencilerin uyum haftaları ve ara tatil süreçleri de yer aldı.

Takvime göre 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. İlk dönem, 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Milyonlarca öğrenci ve veli, yaz tatilinin ardından yeni eğitim dönemi için hazırlıklara başlayacak.

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