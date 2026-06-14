KARNE GÜNÜ TARİHİ 2026: Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak, kaç gün kaldı?

2026-2027 OKULLARIN AÇILACAĞI TARİH AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimiyle birlikte okulların açılış tarihi netleşti. Yeni döneme ilişkin çalışma planında; ders başlangıç ve bitiş tarihleri, öğretmenlerin mesleki çalışma programı, öğrencilerin uyum haftaları ve ara tatil süreçleri de yer aldı.

Takvime göre 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. İlk dönem, 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Milyonlarca öğrenci ve veli, yaz tatilinin ardından yeni eğitim dönemi için hazırlıklara başlayacak.