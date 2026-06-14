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KARNE GÜNÜ TARİHİ 2026: Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak, kaç gün kaldı?
Giriş Tarihi: 14.06.2026 09:03
KARNE GÜNÜ TARİHİ 2026: Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak, kaç gün kaldı?
2025-2026 eğitim öğretim yılının son haftalarına girilirken yaz tatili heyecanı öğrencileri sardı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için karne günü yaklaşırken, MEB tarafından belirlenen kapanış takvimi yeniden gündeme geldi. Uzun eğitim maratonunun ardından milyonlarca öğrenci yaz tatiline hazırlanıyor. Peki, okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak, kaç gün kaldı