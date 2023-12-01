Belaruslu modele İstanbul’da şok! Valizi açınca gözlerine inanamadı!

"İstanbul Havalimanı'nda uçağa bineceğimiz sırada bir görevli geldi. Bize,'uçağın dolu olduğunu, kabin içinde yeterli alan olmadığını ve el bagajlarının uçağın kargosuna yüklenmesi gerektiğini' söyledi. Ben de yanıma aldığım küçük bir adet valizimi bu nedenle görevliye verdim.