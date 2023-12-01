Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Belaruslu modele İstanbul’da şok! Valizi açınca gözlerine inanamadı!
Giriş Tarihi: 01.12.2023 10:12 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023 10:51

Belaruslu modele İstanbul’da şok! Valizi açınca gözlerine inanamadı!

Belarus güzeli Polli Cannabis, ülkesine gitmek için İstanbul'dan uçağa bindi. İnişten sonra bavulunu açan genç model, 20 bin Euro değerindeki mücevherlerinin çalındığını görünce şoka girdi. Yeniden İstanbul'a geldi. Polise gitti.

DHA
Belaruslu modele İstanbul’da şok! Valizi açınca gözlerine inanamadı!

Olay 17 Kasım'da meydana geldi. Belarus güzeli seçilen ve aynı zamanda top modellik yapan 26 yaşındaki Polli Cannabis, ülkesinin başkenti Minsk'e gitmek üzere Fransa'nın Nice şehrinden İstanbul Havalimanı'na geldi. Uçuş öncesi bilet ve bagaj işlemini yaptıran Cannabis, Belavia Havayolları'nın B2786 sefer sayılı uçuşuyla 23.45 sıralarında ülkesine gitti.

Belaruslu modele İstanbul’da şok! Valizi açınca gözlerine inanamadı!

4,5 saatlik uçuşun ardından Minsk Havalimanı'na inen Belaruslu güzel, teslim aldığı bavulunu kontrol ettiğinde şoke oldu. İçinde pırlanta küpe ve kolyelerinin bulunduğu takı kutuları bavulundan çıkmadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Belaruslu modele İstanbul’da şok! Valizi açınca gözlerine inanamadı!

Çalındığı iddiasıyla havalimanındaki polise başvuran Polli Cannabis, şikayetçi oldu.

Belaruslu ünlü top model Polli Cannabis kayıp mücevherlerinin peşinde | Video

Belaruslu modele İstanbul’da şok! Valizi açınca gözlerine inanamadı!

Minsk Havalimanı'nda yapılan incelemede herhangi bir sonuç çıkmaması üzerine Cannabis, hırsızlık olayının uçuş öncesi gerçekleşmiş olabileceği ihtimaliyle 22 Kasım'da İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'ndaki polis merkezine giden Cannabis, aynı gerekçeyle bir kez daha şikayetçi oldu.

Belaruslu modele İstanbul’da şok! Valizi açınca gözlerine inanamadı!

"İstanbul Havalimanı'nda uçağa bineceğimiz sırada bir görevli geldi. Bize,'uçağın dolu olduğunu, kabin içinde yeterli alan olmadığını ve el bagajlarının uçağın kargosuna yüklenmesi gerektiğini' söyledi. Ben de yanıma aldığım küçük bir adet valizimi bu nedenle görevliye verdim.

SON DAKİKA