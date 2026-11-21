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Belediye başkanları neden AK Parti'ye geçiyor? Türkiye haritası hızla değişiyor
Giriş Tarihi: 21.11.2026 07:26
Güncelleme Tarihi: 21.11.2026 07:30
Belediye başkanları neden AK Parti'ye geçiyor? Türkiye haritası hızla değişiyor
Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok, AK Parti'ye geçen belediye başkanları ve muhalefetin tavrıyla ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Melih Altınok, "Şu ana kadar görünen, muhalefetin 2024 yerel seçimlerinde seçmenin ekonomik sıkıntılar üzerinden verdiği mesajı doğru okuyamadığı. Alışkanlıklarını terk edip örnek bir belediyecilik sergileyerek bu krediyi değerlendirme fırsatını kaçırdığı.Geri kalan tartışmalar ise büyük ölçüde yorum ve iddia düzeyinde kalıyor." dedi.