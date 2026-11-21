AK Parti rozeti takan CHP'li belediye başkanları da "yılların Reisçisi" gibi konuşuyor. Zoraki geçiş yaptığı iddia edilen birinin, karşı karşıya kalacağı mahalle baskısını savuşturmak için daha çekingen davranması beklenmez mi? Bu kadar rahat ve kararlı konuşmaları, iddia edilen baskı tezini daha da zayıflatıyor.

Aday gösterilirken "temiz" ve "güvenilir" olarak tanıtılan isimlerin daha sonra partilerinden ayrılması da ayrı bir tartışma konusu.

Özgür Özel'in, Cemil Tugay için "Sütte leke var onda yok" diyerek kefil olması bunun bir örneği. Özlem Çerçioğlu, Burcu Köksal ve Candan Yüceer gibi isimler de yıllardır partide görev yapan, defalarca milletvekili seçilmiş kemik CHP'liler.

Üstelik geçişler yalnızca CHP ile sınırlı değil. Yeniden Refah'tan 41, İyi Parti'den 12, DEM ve DEVA'dan 3'er, Demokrat Parti'den 2 belediye başkanı da partilerini bırakıp AK Parti'ye katıldı. Bağımsızlardan gelen sayı ise 7.

Bu tablo önümüzdeki yerel seçimlerde nasıl bir karşılık bulacak?