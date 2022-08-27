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Haberler Yaşam Beşiktaş amigosu Seyit Subaşı öldürüldü! Subaşı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 27.08.2022 07:24 Güncelleme Tarihi: 27.08.2022 07:26

Beşiktaş amigosu Seyit Subaşı öldürüldü! Subaşı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezindeki (AVM) kafede tabancayla vurulan ve Beşiktaş tribünlerinin amigosu olduğu öğrenilen Seyit Subaşı öldürüldü. Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli Mustafa Y.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken ifadesinde; "Maç sırasında tartıştık. Parkta bana silah çekti ama isabet etmedi. AVM'de karşılaştık olay gerçekleşti" dediği öne sürüldü. Öte yandan cinayetin görüntüleri de ortaya çıktı.

Beşiktaş amigosu Seyit Subaşı öldürüldü! Subaşı’nın hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Bayramapaşa'da bir AVM de akşam saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı.

Beşiktaş amigosu Seyit Subaşı öldürüldü! Subaşı’nın hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Kafede oturan Beşiktaş Amigosu Seyit Subaşı (43), bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

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Beşiktaş amigosu Seyit Subaşı öldürüldü! Subaşı’nın hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

SEYİT SUBAŞI KURTARILAMADI

Saldırıda ağır yaralanan Subaşı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Beşiktaş amigosu Seyit Subaşı öldürüldü! Subaşı’nın hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Subaşı, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Katil zanlısı Mustafa Y. (33), elindeki tabancayla olay yeri yakınlarında polis ekiplerince gözaltına alındı.

Beşiktaş amigosu Seyit Subaşı öldürüldü! Subaşı’nın hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Mustafa Y.'nin emniyetteki işlemleri sürerken ifadesinde; "Maç sırasında aramızda tartışma çıktı. Maçtan sonra Maçka parkında bana silah çekti bir el ateş etti.

Ama isabet etmedi. Daha sonra AVM'de karşılaştık ateş ettim" dediği iddia edildi.

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