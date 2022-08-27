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Beşiktaş amigosu Seyit Subaşı öldürüldü! Subaşı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 27.08.2022 07:24
Güncelleme Tarihi: 27.08.2022
07:26
Beşiktaş amigosu Seyit Subaşı öldürüldü! Subaşı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezindeki (AVM) kafede tabancayla vurulan ve Beşiktaş tribünlerinin amigosu olduğu öğrenilen Seyit Subaşı öldürüldü. Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli Mustafa Y.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken ifadesinde; "Maç sırasında tartıştık. Parkta bana silah çekti ama isabet etmedi. AVM'de karşılaştık olay gerçekleşti" dediği öne sürüldü. Öte yandan cinayetin görüntüleri de ortaya çıktı.