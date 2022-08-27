Video Yaşam SON DAKİKA: Beşiktaş'ın tribün lideri Seyit Subaşı'nın öldürülme anı görüntüleri ortaya çıktı
SON DAKİKA: Beşiktaş'ın tribün lideri Seyit Subaşı'nın öldürülme anı görüntüleri ortaya çıktı

SON DAKİKA: Beşiktaş'ın tribün lideri Seyit Subaşı'nın öldürülme anı görüntüleri ortaya çıktı

27.08.2022 | 08:43

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Beşiktaş'ın tribün liderlerinden Seyit Subaşı, Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinde kafede oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı. Tribün lideri Subaşı silahlı saldırıda hayatını kaybederken saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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İstanbul Bayrampaşa'da bulunan bir alışveriş merkezindeki kafede arkadaşlarıyla birlikte oturan Beşiktaş tribün lideri Seyit Subaşı (45), silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna isabet eden kırşunlarla yaralanan Subaşı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Silahlı saldırı sonrası olay yerinden kaçan Mustafa Y., alışveriş merkezi çevresinden çok uzaklaşmadan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Tribün liderine saldırı kamerada
Görüntülerde Subaşı'nın kafede arkadaşlarıyla oturduğu sarıda elinde silahla saldırganın geldiği ve Subaşı'na defalarca ateş ettiği, saldırganın ateş ettiği sırada kafedekilerin korku içinde sağa sola kaçtıkları anlar görülüyor.

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