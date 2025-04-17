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Beyoğlu'nda kahreden görüntüler! Kalp krizi geçirip hayatını kaybetti! Son anları kamerada...
Giriş Tarihi: 17.04.2025 10:59
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025
11:36
Beyoğlu'nda kahreden görüntüler! Kalp krizi geçirip hayatını kaybetti! Son anları kamerada...
Beyoğlu'nda yolda yürüyen 65 yaşındaki Bilal Zırığ, bir anda yere yığıldı.Ambulansla hastaneye kaldırılan adamın kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Zırığ'ın yere düştüğü anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.