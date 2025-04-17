Beyoğlu’nda kahreden görüntüler! Kalp krizi geçirip hayatını kaybetti! Son anları kamerada...

KALP KRİZİ GEÇİRİP YERE YIĞILDI

Zırığ'ın kendisine gelememesi üzerine, çevredekiler sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bilal Zırığ, ambulansla Şişli'deki özel bir hastaneye kaldırıldı.