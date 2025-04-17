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Haberler Yaşam Beyoğlu'nda kahreden görüntüler! Kalp krizi geçirip hayatını kaybetti! Son anları kamerada...
Giriş Tarihi: 17.04.2025 10:59 Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 11:36

Beyoğlu'nda kahreden görüntüler! Kalp krizi geçirip hayatını kaybetti! Son anları kamerada...

Beyoğlu'nda yolda yürüyen 65 yaşındaki Bilal Zırığ, bir anda yere yığıldı.Ambulansla hastaneye kaldırılan adamın kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Zırığ'ın yere düştüğü anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

DHA
Beyoğlu’nda kahreden görüntüler! Kalp krizi geçirip hayatını kaybetti! Son anları kamerada...

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Piyalepaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

Beyoğlu’nda kahreden görüntüler! Kalp krizi geçirip hayatını kaybetti! Son anları kamerada...

Edinilen bilgiye göre evinden çıkan Bilal Zırığ, yolda yürümeye başladı. Zırığ yolda yürüdüğü sırada bir anda düşerek yere yığıldı. Dakikalarca yerde hareketsiz kalan Zırığ'ı görenler yardımına koştu.

Beyoğlu'nda yolda yürürken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti | Video

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Beyoğlu’nda kahreden görüntüler! Kalp krizi geçirip hayatını kaybetti! Son anları kamerada...

KALP KRİZİ GEÇİRİP YERE YIĞILDI

Zırığ'ın kendisine gelememesi üzerine, çevredekiler sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bilal Zırığ, ambulansla Şişli'deki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Beyoğlu’nda kahreden görüntüler! Kalp krizi geçirip hayatını kaybetti! Son anları kamerada...

Ameliyata alınan adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede yapılan incelemede Zırığ'ın kalp krizi geçirip hayatını kaybettiği belirlendi.

Beyoğlu’nda kahreden görüntüler! Kalp krizi geçirip hayatını kaybetti! Son anları kamerada...

Diğer yandan Zırığ'ın kalp krizi geçirip yere düştüğü anlar ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.Polis olayla ilgili inceleme başlattı.