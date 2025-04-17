Beyoğlu’nda yolda yürürken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti | Video 17.04.2025 | 11:06 Beyoğlu’nda yolda yürüyen 65 yaşındaki Bilal Zırığ, bir anda yere yığıldı.Ambulansla hastaneye kaldırılan adamın kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Zırığ'ın yere düştüğü anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Piyalepaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evinden çıkan Bilal Zırığ, yolda yürümeye başladı. Zırığ yolda yürüdüğü sırada bir anda düşerek yere yığıldı. Dakikalarca yerde hareketsiz kalan Zırığ'ı görenler yardımına koştu.

KALP KRİZİ GEÇİRİP YERE YIĞILDI

Zırığ'ın kendisine gelememesi üzerine, çevredekiler sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bilal Zırığ, ambulansla Şişli'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede yapılan incelemede Zırığ'ın kalp krizi geçirip hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer yandan Zırığ'ın kalp krizi geçirip yere düştüğü anlar ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.Polis olayla ilgili inceleme başlattı.