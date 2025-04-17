Video Yaşam Beyoğlu’nda yolda yürürken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti | Video
Beyoğlu’nda yolda yürürken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti | Video

Beyoğlu’nda yolda yürürken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti | Video

17.04.2025 | 11:06

Beyoğlu’nda yolda yürüyen 65 yaşındaki Bilal Zırığ, bir anda yere yığıldı.Ambulansla hastaneye kaldırılan adamın kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Zırığ'ın yere düştüğü anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Piyalepaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evinden çıkan Bilal Zırığ, yolda yürümeye başladı. Zırığ yolda yürüdüğü sırada bir anda düşerek yere yığıldı. Dakikalarca yerde hareketsiz kalan Zırığ'ı görenler yardımına koştu.

KALP KRİZİ GEÇİRİP YERE YIĞILDI
Zırığ'ın kendisine gelememesi üzerine, çevredekiler sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bilal Zırığ, ambulansla Şişli'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede yapılan incelemede Zırığ'ın kalp krizi geçirip hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer yandan Zırığ'ın kalp krizi geçirip yere düştüğü anlar ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Beyoğlu’nda yolda yürürken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti | Video 01:13
Beyoğlu’nda yolda yürürken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti | Video 17.04.2025 | 11:06
Derbi için Taksim’e gelen taraftar hızlı araç süren sürücüyü bıçakladı | Video 03:40
Derbi için Taksim’e gelen taraftar hızlı araç süren sürücüyü bıçakladı | Video 17.04.2025 | 11:06
Otomobilin çarptığı 2 kadın metrelerce havaya uçtu | Video 02:11
Otomobilin çarptığı 2 kadın metrelerce havaya uçtu | Video 17.04.2025 | 09:48
Beğendiği ayakkabıyı çalmak için geri döndü | Video 02:09
Beğendiği ayakkabıyı çalmak için geri döndü | Video 17.04.2025 | 09:30
Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi böyle havaya uçtu | Video 00:41
Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi böyle havaya uçtu | Video 17.04.2025 | 09:30
Narkokapan-Ankara operasyonunda 525 gözaltı | Video 01:20
Narkokapan-Ankara operasyonunda 525 gözaltı | Video 17.04.2025 | 09:04
Yeni doğmuş bebek, poşet içerisinde çöp konteynerine atılmış halde bulundu | Video 02:20
Yeni doğmuş bebek, poşet içerisinde çöp konteynerine atılmış halde bulundu | Video 17.04.2025 | 09:04
Antalya’da akılalmaz olay: 36 günlük bebeğini pencereden dışarı attı | Video 01:57
Antalya'da akılalmaz olay: 36 günlük bebeğini pencereden dışarı attı | Video 16.04.2025 | 15:55
Soygun yapmak için girdikleri kuyumcuya ateş açtılar, kurşunlar para makinesine isabet etti | Video 01:09
Soygun yapmak için girdikleri kuyumcuya ateş açtılar, kurşunlar para makinesine isabet etti | Video 16.04.2025 | 13:17
Rüzgar gülü kanadı taşıyan tırın devrilme anı kamerada | Video 04:14
Rüzgar gülü kanadı taşıyan tırın devrilme anı kamerada | Video 16.04.2025 | 12:59
Kapıkule’de zehir tacirlerine geçit yok! 46 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 03:32
Kapıkule'de zehir tacirlerine geçit yok! 46 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 16.04.2025 | 12:59
Parasını gasp edip, benzinle yakmaya çalıştılar | Video 00:25
Parasını gasp edip, benzinle yakmaya çalıştılar | Video 16.04.2025 | 12:59
1 kişinin öldüğü, 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavgada korku dolu anlar kamerada | Video 02:06
1 kişinin öldüğü, 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavgada korku dolu anlar kamerada | Video 16.04.2025 | 12:59
Husumetli oldukları şahsın öldü diye selasını verdirdiler | Video 03:35
Husumetli oldukları şahsın öldü diye selasını verdirdiler | Video 16.04.2025 | 12:59
Engelli vatandaşı 500 bin TL dolandıran 4 şahıs tutuklandı | Video 00:23
Engelli vatandaşı 500 bin TL dolandıran 4 şahıs tutuklandı | Video 16.04.2025 | 12:58
Gizli kenevir bahçesi kuran şüpheli tutuklandı | Video 01:38
Gizli kenevir bahçesi kuran şüpheli tutuklandı | Video 16.04.2025 | 09:45
Yayla evlerini tahrip eden ayılardan biri kaçarken görüntülendi | Video 04:25
Yayla evlerini tahrip eden ayılardan biri kaçarken görüntülendi | Video 16.04.2025 | 09:45
Köpek saldırısında yaşadığı korku dolu anları unutamayan kadın sokağa çıkamıyor | Video 02:52
Köpek saldırısında yaşadığı korku dolu anları unutamayan kadın sokağa çıkamıyor | Video 16.04.2025 | 09:44
Yol verme tartışmasında ortalık karıştı, hamile kadın ortada kaldı | Video 00:58
Yol verme tartışmasında ortalık karıştı, hamile kadın ortada kaldı | Video 16.04.2025 | 09:44
Eski eşini yakarak öldürdüğü iddia edilen katil zanlısına yeniden aynı ceza verildi | Video 01:42
Eski eşini yakarak öldürdüğü iddia edilen katil zanlısına yeniden aynı ceza verildi | Video 16.04.2025 | 09:44

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY