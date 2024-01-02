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Bir alo ile servet kaptırdı! Yaşlı kadına akıl almaz tuzak: 1.2 milyon lira ve 600 gram altın…
Giriş Tarihi: 02.01.2024 12:13
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
12:13
Bir alo ile servet kaptırdı! Yaşlı kadına akıl almaz tuzak: 1.2 milyon lira ve 600 gram altın…
Telefon dolandırıcılarının son kurbanı İstanbul'da yaşayan Hatice Kendirli'ydi. Yaşlı kadın, kendilerini polis olarak tanıtan sahtekarların "Kara para aklama dosyasına adınız karışmış" sözü üzerine panikledi. 1.2 milyon TL olan 600 gram altınını dolandırıcılara elleriyle teslim etti. Kandırıldığını anlayınca da polise gitti: Altınlarım nerede!