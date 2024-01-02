Üsküdar’da yaşlı kadın 'sahte polis' tuzağına düştü: 1.2 milyon TL dolandırıldı | Video
Üsküdar’da yaşayan yaşlı kadın, kendisini telefonla arayıp polis olarak tanıtan ve "kara para aklama dosyasına adınız karışmış" yalanıyla kandıran dolandırıcılara, değeri yaklaşık 1.2 milyon TL olan 600 gram altınını kaptırdı. Evinin satışından elde ettiği para iler altınları satın aldığını belirten yaşlı kadın yetkililerden altınlarını ve çetenin çökertilmesini istedi.
"'1 HAFTAYA MAHKUMİYET KARARINIZ ÇIKACAK' DEDİLER "
Eşiyle evinde kahvaltı yaparken telefon ile arandığını belirten Hatice Kendirli, "Telefonla arandık, adımızın kara para aklama dosyasına karıştığını söylediler. Bizi sürekli telefonla oyaladılar. Bize kimliklerimizi, mahkeme kararlarını atınca, böyle bir olayla karşılaşmadığımız için inandık. Telefon kapanmadı çocuklarımıza haber veremedik. Bankadaki altınlarımızın değiştirildiğini, sahte olduğunu söylediler. Bankaya giderek kontrol ettim. Koyduğum gibi duruyor, ellenmemiş. Beni tekrar aradılar, 1 haftaya mahkumiyet kararınız çıkacak dediler. Altınları almamı istediler, parmak izinden bulacaklarını söylediler. Kapıda bizden biri var ona verin sabah getireceğiz diye söylediler. Bu arada ise eşimi Çağlayan Adliyesine gönderdiler. "diye konuştu.
"BU ÇETENİN ÇÖKERTİLMESİNİ İSTİYORUM"
600 gram altını dolandırıcılara kaptıran Hatice Kendirli, "Ertesi gün sabah beni aradılar. Altınlarım nerede hangi gelmedi dediğimde, parmak izleri çıktı dediler. Siz kimsiniz benim devletimin polisi değilsiniz dediğimde "Pensilvanya, ABD" dediler. 600 gram has altın, İznik'teki evimi satmıştım. İlerleyen zamanda peşinat vererek kızıma ev alacaktım. Yetkililerden altınlarımın bulunmasını ve bu çetenin çökertilmesini istiyorum" diye konuştu.
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