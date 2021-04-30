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Haberler Yaşam Birçok Chrome kullanıcısı bu ayrıntıyı bilmiyor! Aslında Chrome'da gözlerinin önünde duruyor, ama fark eden az kişi var!
Giriş Tarihi: 30.04.2021 15:39 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 15:43

Birçok kullanıcısı bu ayrıntıyı bilmiyor! Aslında Chrome'da gözlerinin önünde duruyor, ama fark eden az kişi var!

, popüler web tarayıcısı 'u geliştirmeye devam ediyor. Kısa süre önce yeni özelliklerin test edildiği sürümüne Memories yani Anılar adında bir özellik keşfedilmişti. Google'a yakın isimsiz bir kaynak daha fazla özelliğin yakın dönemde ortaya çıkacağını belirtti. Söz konusu kaynak Chrome'un performansında önemli iyileştirmeler olacağını da sözlerine ekledi. Chrome'un yeni özellikleri yolda, ancak web tarayıcısının çoğu kişi tarafından bilinmeyen mevcut özellikleri de var. Bunlardan bir tanesi aslında kullanıcıların gözünün önünde duruyor, ancak fark eden kullanıcıların sayısı az. Peki Chrome'un bu az bilinen özelliği nedir? İşte detaylar...

SABAH İNTERNET
Birçok Chrome kullanıcısı bu ayrıntıyı bilmiyor! Aslında Chrome'da gözlerinin önünde duruyor, ama fark eden az kişi var!

hem masaüstünde hem de mobil platformda en popüler tarayıcılardan bir tanesi. Chrome'da kullanım deneyiminin en iyi hale gelmesi için güncellemeler yapılıyor. Yeni keşfedilen Memories isimli yeni özellik, yakın zamanda güvenlik tarafına odaklanan güncelleme bunlara örnek verilebilir.

Birçok Chrome kullanıcısı bu ayrıntıyı bilmiyor! Aslında Chrome'da gözlerinin önünde duruyor, ama fark eden az kişi var!

Tabii ki yeni özellikler kullanıcılara birçok yarar sağlıyor. Ancak birçok kullanıcısının bilmediği mevcut bazı özellikler de var. Bunlardan bir tanesi ise Chrome'da açık sekmeler arasında arama yapma özelliği.

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Birçok Chrome kullanıcısı bu ayrıntıyı bilmiyor! Aslında Chrome'da gözlerinin önünde duruyor, ama fark eden az kişi var!

sağ üst tarafta daire içinde bir işaret bulunuyor. Eğer bu işarete basarsanız açık sekmeler arasında arama yapabiliyorsunuz.

Birçok Chrome kullanıcısı bu ayrıntıyı bilmiyor! Aslında Chrome'da gözlerinin önünde duruyor, ama fark eden az kişi var!

Sadece işarete tıklamanız gerekmiyor. CTRL+SHIFT+A tuşuna basarak da bu pencereyi açabilirsiniz.

Birçok Chrome kullanıcısı bu ayrıntıyı bilmiyor! Aslında Chrome'da gözlerinin önünde duruyor, ama fark eden az kişi var!

Eğer 'da fazla sayıda sekme açıksa ve aradığınız sekmeyi bulamıyorsanız, bu özellik oldukça işinize yarayacaktır.

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