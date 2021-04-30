HaberlerYaşamBirçok Chrome kullanıcısı bu ayrıntıyı bilmiyor! Aslında Chrome'da gözlerinin önünde duruyor, ama fark eden az kişi var!
Giriş Tarihi: 30.04.2021 15:39Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 15:43
Birçok Chrome kullanıcısı bu ayrıntıyı bilmiyor! Aslında Chrome'da gözlerinin önünde duruyor, ama fark eden az kişi var!
Google, popüler web tarayıcısı Chrome'u geliştirmeye devam ediyor. Kısa süre önce yeni özelliklerin test edildiği Chrome Canary sürümüne Memories yani Anılar adında bir özellik keşfedilmişti. Google'a yakın isimsiz bir kaynak daha fazla özelliğin yakın dönemde ortaya çıkacağını belirtti. Söz konusu kaynak Chrome'un performansında önemli iyileştirmeler olacağını da sözlerine ekledi. Chrome'un yeni özellikleri yolda, ancak web tarayıcısının çoğu kişi tarafından bilinmeyen mevcut özellikleri de var. Bunlardan bir tanesi aslında kullanıcıların gözünün önünde duruyor, ancak fark eden kullanıcıların sayısı az. Peki Chrome'un bu az bilinen özelliği nedir? İşte detaylar...