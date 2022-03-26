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Giriş Tarihi: 26.03.2022 14:29 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022 14:29

İSTANBUL BOĞAZI'NDA neler oluyor, mayın mı var, son durum ne? İstanbul Boğazı mayın alarmı son dakika gelişmeleri...

İstanbul Boğazı'nda mayın alarmı! Rusya Ukrayna savaşı devam ederken Rusya'dan flaş bir iddia ortaya atılmış ve Ukraynalıların Odessa yakınlarına döşediği mayınlarda kopmaların yaşandığını bu durumun boğazı da tehdit ettiği ifade edilmişti. Bu açıklamalardan sonra boğazda endişe veren görüntüler kaydedildi. Binlerce kişi şimdi "İstanbul Boğazı'nda neler oluyor, mayın mı var, son durum ne?" soruları yanıt aramaya başladı. Gelen son dakika bilgine göre boğazda görülen mayın üzerine çift yönlü gemi trafiği kapatıldı. Peki, İstanbul Boğazı'nda neler oluyor, mayın mı var, son durum ne? İşte Boğaz'da mayın alarmı son dakika gelişmeleri ve son durum...