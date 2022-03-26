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Giriş Tarihi: 26.03.2022 14:29 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022 14:29

İSTANBUL BOĞAZI'NDA neler oluyor, mayın mı var, son durum ne? İstanbul Boğazı mayın alarmı son dakika gelişmeleri...

İstanbul Boğazı'nda mayın alarmı! Rusya Ukrayna savaşı devam ederken Rusya'dan flaş bir iddia ortaya atılmış ve Ukraynalıların Odessa yakınlarına döşediği mayınlarda kopmaların yaşandığını bu durumun boğazı da tehdit ettiği ifade edilmişti. Bu açıklamalardan sonra boğazda endişe veren görüntüler kaydedildi. Binlerce kişi şimdi "İstanbul Boğazı'nda neler oluyor, mayın mı var, son durum ne?" soruları yanıt aramaya başladı. Gelen son dakika bilgine göre boğazda görülen mayın üzerine çift yönlü gemi trafiği kapatıldı. Peki, İstanbul Boğazı'nda neler oluyor, mayın mı var, son durum ne? İşte Boğaz'da mayın alarmı son dakika gelişmeleri ve son durum...

İSTANBUL BOĞAZI’NDA neler oluyor, mayın mı var, son durum ne? İstanbul Boğazı mayın alarmı son dakika gelişmeleri...

Rusya Ukrayna savaşında bir ayı geride bırakırken bugün Rusya ile yaşanan gerginlik nedeniyle Ukrayna tarafından liman girişlerine döşenen mayınlardan birinin sürüklenerek İstanbul Boğazı girişine geldiği iddia edildi. Bu gelişmeyle beraber milyonlarca vatandaş "İstanbul Boğazı'nda neler oluyor, mayın mı var, son durum ne?" sorularıyla gelişmeleri yakından takip ediyor. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. Peki, İstanbul Boğazı'nda mayın var mı, neler oluyor, son durum ne? İşte detaylar...

İSTANBUL BOĞAZI’NDA neler oluyor, mayın mı var, son durum ne? İstanbul Boğazı mayın alarmı son dakika gelişmeleri...

İSTANBUL BOĞAZI'NDA NELER OLUYOR? MAYIN ALARMI!

Rusya Ukrayna savaşında bir ay geride kalırken, endişe veren gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Rusya tarafından geçtiğimiz günlerde ortaya atılan bir iddiaya göre Ukrayna'nın Karadeniz'de döşediği mayınlarda kopmalar meydana geldiği kaydedilmişti.

Rusya, bu mayınların İstanbul Boğazı'na ve Akdeniz havzası sularına sürüklenebileceğini belirtmişti.

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İSTANBUL BOĞAZI’NDA neler oluyor, mayın mı var, son durum ne? İstanbul Boğazı mayın alarmı son dakika gelişmeleri...

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yapılan açıklamaların ardından Karadeniz'de mayın tedirginliği yaşanmaya başlarken İstanbul Boğazı'ndan panik yaratan bir görüntü geldi.

BOĞAZ'DA PANİK!

Rusya ile yaşanan gerginlik nedeniyle Ukrayna tarafından liman girişlerine döşenen mayınlardan birinin sürüklenerek İstanbul Boğazı girişine geldiği iddia edildi.

İSTANBUL BOĞAZI’NDA neler oluyor, mayın mı var, son durum ne? İstanbul Boğazı mayın alarmı son dakika gelişmeleri...

Mayın olduğu düşünülen cisim kamaraya yansıdı. Sarıyer-Garipçe açıklarında bulunan cisim, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından SAS timleri tarafından inceleniyor.

MSB'DEN FLAŞ AÇIKLAMA

Panik yaratan görüntülrein ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) bir son dakika açıklaması geldi. MSB, "26 Mart 2022 tarihinde sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri bir cismin sivil ticari bir gemi tarafından tespit edilmesi üzerine olay mevkine Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir. Bahse konu mayın benzeri cisim SAS Timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hâle getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL BOĞAZI’NDA neler oluyor, mayın mı var, son durum ne? İstanbul Boğazı mayın alarmı son dakika gelişmeleri...

SON DAKİKA! İSTANBUL BOĞAZI TRAFİĞE KAPATILDI

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı'nın güvenlik nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığını duyurdu.

Son Dakika: İstanbul Boğazı girişinde panik! Mayın görüldüğü iddia edildi | Video

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