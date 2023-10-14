Haberler Yaşam Borlease Otomotiv halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç lot verdi? Borlease Otomotiv ne zaman işlem görecek?

Giriş Tarihi: 14.10.2023 01:30 Güncelleme Tarihi: 14.10.2023 01:31

Borlease Otomotiv halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç lot verdi? Borlease Otomotiv ne zaman işlem görecek?

Borlease Otomotiv halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Borlease Otomotiv A.Ş. talep toplama işlemleri 11 – 12 – 13 Ekim 2023 tarihinde yapılırken, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası aracı kurum yer aldı. Bu noktada Borlease Otomotiv halka arz kaç lot verdi sorusu yanıt aramakta. Borlease halka arz, izahnamede yer alan bilgilere göre toplamda 47.000.000 lotunu yatırımcılarına satacak. Peki, Borlease Otomotiv ne zaman işlem görecek? Borlease Otomotiv halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsa işlem tarihi ne zaman? İşte konu hakkında detaylar