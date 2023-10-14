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Haberler Yaşam Borlease Otomotiv halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç lot verdi? Borlease Otomotiv ne zaman işlem görecek?
Giriş Tarihi: 14.10.2023 01:30 Güncelleme Tarihi: 14.10.2023 01:31

Borlease Otomotiv halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç lot verdi? Borlease Otomotiv ne zaman işlem görecek?

Borlease Otomotiv halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Borlease Otomotiv A.Ş. talep toplama işlemleri 11 – 12 – 13 Ekim 2023 tarihinde yapılırken, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası aracı kurum yer aldı. Bu noktada Borlease Otomotiv halka arz kaç lot verdi sorusu yanıt aramakta. Borlease halka arz, izahnamede yer alan bilgilere göre toplamda 47.000.000 lotunu yatırımcılarına satacak. Peki, Borlease Otomotiv ne zaman işlem görecek? Borlease Otomotiv halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsa işlem tarihi ne zaman? İşte konu hakkında detaylar

Borlease Otomotiv halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç lot verdi? Borlease Otomotiv ne zaman işlem görecek?

Borlease Otomotiv halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Eşit dağıtım yapılacak olan halka arz 13 Ekim 2023 tarihinde sona erdi ve halka arzın büyüklüğü 1,3 milyar TL olarak duyuruldu.

Borlease Otomotiv halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç lot verdi? Borlease Otomotiv ne zaman işlem görecek?

BORLEASE HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI, KAÇ LOT VERİR?

Eşit dağıtım yapılacak olan Borlease halka arzın büyüklüğü 1,3 milyar TL olacak.

Borlease Santralleri'nin halka arz açıklık oranı %32,04'dür. Borlease Halka arz 47.400.000 lot veriyor. Aynı zamanda 4,700.00 ek lot dağıtılacağı da belli oldu. Dağıtım türünün ise eşit olacağı belirtildi.

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Borlease Otomotiv halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç lot verdi? Borlease Otomotiv ne zaman işlem görecek?

BORLEASE OTOMOTİV HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Borlease halka arz sonuçları henüz belli olmadı. Halka arz sonuçları Pazartesi günü açıklanacak ve kaç lot verdiği belli olacak.

Borlease Otomotiv halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç lot verdi? Borlease Otomotiv ne zaman işlem görecek?

BORLEASE OTOMOTİV NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Borlease Otomotiv halka arz, gelecek hafta borsada işlem görecek.

Borlease Otomotiv halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç lot verdi? Borlease Otomotiv ne zaman işlem görecek?
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